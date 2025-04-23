Бизнесмен из Ленинградской области оплатил многомиллионный налоговый долг

Постановление о взыскании налоговой задолженности поступило в специализированное отделение судебных приставов по Ленинградской области ГМУ ФССП России.

Cотрудник подразделения установил имущественное положение должника: расчетные счета в банках, дорогой автотранспорт и спецтехнику. Однако, в этом случае меры принудительного исполнения не понадобились.

«После получения постановления о возбуждении исполнительного производства в личном кабинете на Госуслугах мужчина сразу же погасил задолженность, — комментирует начальник регионального отделения ГМУ ФССП России Татьяна Белякова. — Оплата в добровольный срок позволила ему сэкономить на исполнительском сборе более 4 млн рублей».

Напоминаем, что благодаря сервису «Цифровое исполнительное производство» на портале Госуслуг можно узнать о ходе исполнительного производства, связаться с судебным приставом и многое другое.