Гатчинские теннисисты – сильнейшие в регионе
В пос. Сиверский 18–20 апреля прошли соревнования Спартакиады Ленинградской области по настольному теннису.
Рубрики: Спорт
Шесть муниципальных районов/округов региона делегировали своих спортсменов: Бокситогорский, Всеволожский, Лужский, Тихвинский, Гатчинский и Сосновоборский.
В общекомандном зачете сильнейшей командой стал Гатчинский муниципальный округ, составленный из воспитанников Центра подготовки спортсменов «Ника». Гатчинцы заняли первые места во всех видах программы: командных соревнованиях и одиночных разрядах юниоров и юниорок. В одиночных соревнованиях на пьедестал почета поднимались Ксения Дрожжина (золото), Татьяна Чикунова (серебро), Ярослав Бриль (золото) и Михаил Снетков (серебро).
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