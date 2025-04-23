Налоговая грамотность для юных ленинградцев

На уроках по налоговой грамотности школьники обсуждают мультфильм про Фому, который не хотел платить налоги. Ребята узнают о новых объектах по месту их проживания, построенных благодаря собранным налогам, а также какую ответственность несут те, кто уклоняется от налогов.

Живой интерес у обучающихся вызывают новые электронные сервисы Федеральной налоговой службы России для работы с налогоплательщиками.

Это и многое другое осваивают школьники под руководством сотрудников Межрайонных инспекций ФНС России по Ленинградской области в рамках Всероссийского просветительского проекта по налоговой грамотности «юНГа».

Лидерами проекта по количеству участников в 2024 году стали сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Ленинградской области: 36 образовательных организаций и 3579 участников в Кингисеппском, Ломоносовском, Сланцевском муниципальных районах и Сосновоборском городском округе.

Сегодня в приоритете формирование функциональной грамотности у школьников: умение грамотно распоряжаться своими финансами, включая правильность исчисления и уплаты налогов, необходимо каждому в условиях рыночной экономики.

Уроки «юНГа» воспитывают юных граждан, для которых уплата налогов – это вклад каждого в развитие и процветание страны.