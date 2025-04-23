В ДТП с автобусом пострадали 11 детей
22 апреля утром, в 8.10, на 9 км автодороги «Сиверская - Дружная Горка – Куровицы» автомобиль «Рено Логан» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Паз», перевозившим детей.
Рубрики: Происшествия
Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем, двигаясь от поселка Дружная Горка в сторону поселка Орлино, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Паз», перевозившим детей, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП пострадал водитель «Рено Логан», который госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Двое несовершеннолетних пассажиров «Рено», 2016 и 2017 годов рождения, получили синяки и ссадины. В автобусе ехали девять детей, их состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту ДТП проводится проверка
По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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