В ДТП с автобусом пострадали 11 детей

Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем, двигаясь от поселка Дружная Горка в сторону поселка Орлино, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Паз», перевозившим детей, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель «Рено Логан», который госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Двое несовершеннолетних пассажиров «Рено», 2016 и 2017 годов рождения, получили синяки и ссадины. В автобусе ехали девять детей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ДТП проводится проверка

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области