Антонина Пахтусова: «Мы – не из детства, мы – из войны»

Шестьдесят лет своей жизни, с 1962 по 2022 годы, Антонина Трифоновна отдала работе на легендарном 218-м авиаремонтном заводе в Гатчине, ныне это АО «ОДК-Сервис». Она пришла на завод совсем еще юной, став одной из немногих женщин-испытателей авиационных двигателей.

Антонина Трифоновна родилась 16 марта 1941 года в небольшой белорусской деревне Посудьево Витебской области. В большой крестьянской семье было шестеро детей, Антонина – самая маленькая. Ее отец участвовал в Финской войне. Когда началась Великая Отечественная война, снова ушел на фронт, где пропал без вести.

Летом 1941 года Витебская область была оккупирована немецкими захватчиками. Для жителей деревни Посудьево начались черные дни.

- Конечно, я была еще очень маленькой тогда, – говорит Антонина Трифоновна. - Мало что помню, но многое знаю от взрослых. Они рассказывали, как однажды из леса вышли партизаны, убили троих немцев в нашей деревне. Немцы пошли по деревне, собирая людей. Я запомнила удар прикладом автомата по окну и звон разбитого стекла. Всех согнали к кладбищу и заставили выкапывать большой ров. Там уже стояли автоматчики, и все понимали, что будет дальше. Но, видимо, пришел приказ отменить этот расстрел, и нас не расстреляли...

Деревня Посудьево стала одним из почти 10 тысяч населенных пунктов в Белоруссии, сожженных немецкими оккупантами.

- Мы жили в погребах – глубоких ямах, выкопанных еще до войны для хранения припасов, – вспоминает Антонина Трифоновна. - Старшая сестра была 1926 года рождения, и мама прятала ее всё время в погребе. Я была маленькая, не хотела там сидеть. Мама меня удерживала, а пули свистели над нашими головами... Мама говорила: «Господи, если меня убьют, вы же одни останетесь...» Потом немцы угнали всю нашу семью в концлагерь – на левый берег Днепра, в Оршу.

Витебскую область освободили от немецких оккупантов в июне 1944 года.

- Кроме голода, ничего не помню, – рассказывает Антонина Трифоновна. - Семья у нас большая, была корова, но мы никогда ничего своего не ели: ни молока, ни сметаны. Был закон: сдать определенное количество литров молока и яиц государству. Ждали пору, когда можно собирать гнилую картошку в колхозных полях. Мы называли ее «плюшками», говорили: «Ничего, скоро будет весна, и можно собирать плюшки». Весной рвали травки всякие. Делали всё сами. В деревне я научилась всему.

После войны Антонина пошла в школу. Добираться приходилось пешком за несколько километров.

- Я мечтала о теплых шароварах, – вспоминает она. - Дорога в школу шла через лес. Помню, собирала землянику в стаканчик. Есть было нельзя – нужно было продать. На эти деньги мама купила желтую фланель, краски. Сама покрасила ткань в черный цвет и сшила мне шаровары.

Закончив десятилетку, Антонина Трифоновна устроилась на работу на заводе в Орше. За хорошую работу ей дали путевку в санаторий, который находился в поселке Сиверский под Гатчиной. Там она познакомилась со своим будущим мужем.

- Мой муж был из Гатчины, – рассказывает она. - И он, и вся его семья работали на заводе, который тогда назывался в/ч 36991 (будущий 218-й АРЗ). Мы поженились, и я переехала к нему в Гатчину. Жили в коммунальной квартире на Красноармейском проспекте.

В 1962 году Антонина Пахтусова тоже пришла работать на завод. Но сначала прошла обучение на испытательной станции, которая находилась на месте будущего микрорайона «Аэродром».

- В то время здесь не было ни одного жилого дома, – вспоминает она. - Была взлетная полоса для самолетов. Помню, на станции было очень холодно. Монтаж делаешь, руки примерзают. Сейчас, конечно, всё по-другому...

Закончив обучение, Антонина Трифоновна начала работать на испытаниях авиационных двигателей.

- Мне нравилась эта работа, всё мне было интересно, я всё схватывала буквально на лету, – рассказывает она. - Испытателем авиационных двигателей я проработала больше 20 лет, до выхода на пенсию. Потом устроилась машинистом компрессорных установок на производственной площадке завода в Войсковицах.

Антонина Пахтусова смогла расстаться с родным заводом только в 2022 году. Признается, что скучает по работе, хотя и домашних дел много: у нее четыре внучки и шестеро правнуков. Да и коллектив не забывает своего ветерана.

В преддверии Дня Победы представители администрации Гатчинского округа вручили Антонине Трифоновне Пахтусовой юбилейную медаль, посвященную 80-летию Великой Победы. Эта награда стала настоящим символом глубокой благодарности и вечной памяти подвигу, мужеству и самоотверженности во имя Отечества.

По доброй традиции ветеранов войны, которые трудились на заводе, накануне праздника поздравят представители АО «ОДК-Сервис». Каждый год на заводе для них устраивают чаепитие. А тех, кто по состоянию здоровья уже не может посещать такие мероприятия, навестят с подарками на дому.

Каждый из тех, кто пережил войну, – настоящая легенда, свидетель самых трагических страниц нашей истории, носитель живой памяти, пример силы духа и безграничной любви к жизни. Перенеся страшные испытания, наши ветераны продолжали любить жизнь, восстанавливать разрушенную войной страну, строить будущее. И учили этому поколения, которые пришли уже вслед за ними.

Несмотря на трудную жизнь, Антонина Трифоновна Пахтусова – жизнерадостный, мудрый человек, обладающий какой-то особой внутренней интеллигентностью. Любит поэзию, прекрасно читает наизусть стихи. При этом говорит: «Я не отношу себя к детям войны. Мы – не из детства, мы – из войны. Не дай бог никому пройти то, что прошли мы...»

Юлия Лысанюк