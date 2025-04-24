Автобус №10 «Гатчина – Пижма»

Автобус будет курсировать по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни.

График движения: с 8:00 до 17:00 (последний рейс из Пижмы).

Расписание:

- от Варшавского вокзала: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30;

- от кладбища в Пижме: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Автобусы будут работать до октября.