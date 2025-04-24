Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
25.04.2025 с 10:00 до 16:30
Пудомягское ТУ
д. Пудомяги
25.04.2025 с 09:30 до 17:30
Вырицкое ТУ
Горки (Вырицкое г/п)
25.04.2025 с 09:00 до 17:30
Войсковицкое ТУ
д Войсковицы, Промзона 1, Биорезерв, Байкал СПб, ДРСУ
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