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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.04.2025 с 10:00 до 16:30

Пудомягское ТУ

д. Пудомяги              

 

25.04.2025 с 09:30 до 17:30          

Вырицкое ТУ

Горки (Вырицкое г/п)     

 

25.04.2025 с 09:00 до 17:30

Войсковицкое ТУ

д Войсковицы, Промзона 1, Биорезерв, Байкал СПб, ДРСУ      