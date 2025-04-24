Ленинградская область присоединилась к Всероссийской акции «Храним огонь Победы».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приветствовал участников торжественной церемонии по зажжению Вечного огня.

«Ленинградцы делают и будут делать все для того, чтобы сохранить память о каждом герое. Священный огонь Победы важен не только для нынешнего, но и для будущих поколений. С появлением Вечного огня мемориал обретает новое звучание, напоминая о мужестве тех, кто отдал жизнь за свободу Родины», — отметил секретарь реготделения партии, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На этом месте захоронено более 14 тысяч защитников Ленинграда – тех, кто оборонял город, кто пытался прорвать блокаду в 1942 году, кто в конце 1944 году освободил Любань.

«Сегодня зажжен еще один Вечный огонь в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» – эстафету принял город воинской доблести Любань на ленинградской земле, где каждый камень помнит войну. Для нас газификация мемориалов – это не просто техническая задача, а моральный долг перед поколением победителей. Пока горят эти огни, жива и память о подвиге героев», – отметил гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

В мероприятии также приняли участие зампред правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин, зампред правительства Владимир Цой, депутат Госдумы РФ Светлана Журова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Андрей Бондарчук, председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов, руководитель Ленинградского регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Рытов и глава администрации Тосненского района Михаил Носов.