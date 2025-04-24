«Отчий край» из Гатчины – на форуме в Краснодаре
Военно-патриотический клуб «Отчий край» из Гатчины участвует в III Всероссийском патриотическом форуме активистов движения "Пост №1", который проходит в городе Краснодаре.
Рубрики: Общество
На форум прибыли 50 команд из городов России, а также городов-побратимов Краснодара - Минска, Гродно, Восточного Сараево и Сухуми. Всего приехали более 300 человек.
Пятидневный форум обещает быть насыщенным и интересным! В программе запланированы экскурсии, мастер-классы по оказанию первой помощи и тактической подготовке, а также круглый стол, посвящённый разработке стратегии развития движения «Пост № 1». Это отличная возможность для молодёжи обменяться опытом, узнать новое и внести свой вклад в патриотическое воспитание.
50 команд-участниц уже поочерёдно несли Вахту Памяти у Огня Вечной Славы Краснодара.
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