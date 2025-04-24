«Отчий край» из Гатчины – на форуме в Краснодаре

На форум прибыли 50 команд из городов России, а также городов-побратимов Краснодара - Минска, Гродно, Восточного Сараево и Сухуми. Всего приехали более 300 человек.

Пятидневный форум обещает быть насыщенным и интересным! В программе запланированы экскурсии, мастер-классы по оказанию первой помощи и тактической подготовке, а также круглый стол, посвящённый разработке стратегии развития движения «Пост № 1». Это отличная возможность для молодёжи обменяться опытом, узнать новое и внести свой вклад в патриотическое воспитание.

50 команд-участниц уже поочерёдно несли Вахту Памяти у Огня Вечной Славы Краснодара.