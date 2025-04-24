Жители Ленобласти могут присоединиться к Всероссийской акции «Бессмертный полк России онлайн»

Заявки на участие в онлайн-шествии принимаются с 23 апреля по 6 мая 2025 года. Загрузить фото победителей можно на сайте Бессмертного полка России 2025.polkrf.ru и в мини-приложениях ВКонтакте vk.com/polk_app и Одноклассники ok.ru/app/polk. Онлайн-шествие состоится 9 мая на сайте 2025.polkrf.ru



В этом году появилась возможность отреставрировать и придать цвет фотографии Героя. Также каждый желающий сможет поделиться информацией о ветеране в социальных сетях. Цифровое шествие будет организовано по родам войск, а также группам тружеников тыла, между потоками можно будет переключаться. Каждую трансляцию сопроводят историческими справками и фактами о событиях времён Великой Отечественной войны.



Напомним, что в Ленинградской области в этом году Бессмертный полк пройдет в очном формате на главных улицах городов и поселков. Об этом ранее сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.