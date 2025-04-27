Кто останется без света 28 апреля в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.04.2025 с 10:00 до 16:40
Вырицкое поселение:
д. Горки,
д Каушта.
28.04.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Дони,
д. Зайцево,
д. Ижора,
СНТ Дони.
26.04.2025 с 10:00 до 17:30
Кобринское поселение:
п. Прибытково.
28.04.25 с 10.00 до 17.30
Веревское поселение:
д. Большое Верево
28.04.25 с 09.00 до 16.00
Елизаветинское поселение:
д. Дубицы
д. Малые Борницы
28.04.25 с 09.00 до 16.00
Сяськелевское поселение:
д. Ронилово
д. Питкелево
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