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Кто останется без света 28 апреля в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

28.04.2025 с 10:00 до 16:40

Вырицкое поселение:

д. Горки,

д Каушта.

 

28.04.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Дони,

д. Зайцево,

д. Ижора,

СНТ Дони.

 

26.04.2025 с 10:00 до 17:30

Кобринское поселение:

п. Прибытково.

 

28.04.25 с 10.00 до 17.30

Веревское поселение:

д. Большое Верево

 

28.04.25 с 09.00 до 16.00

Елизаветинское поселение:

д. Дубицы

д. Малые Борницы

 

28.04.25 с 09.00 до 16.00

Сяськелевское поселение:

д. Ронилово

д. Питкелево

 