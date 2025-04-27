Памяти небесной покровительницы Гатчины

Утром 27 апреля в Павловском кафедральном соборе отслужили литургию в память преподобномученицы Марии Гатчинской и других новомучеников Русской православной церкви. После службы был совершен крестный ход с мощами святой и молебен возле памятного камня в сквере на месте дома матушки Марии на Соборной. В шествии приняли участие священнослужители, прихожане, гатчинцы и гости из Сербии.

Торжества пришлись на первое воскресенье после Пасхи. Народное название этого дня – Красная горка, а в церковной традиции праздник называется Антипасхой или Фоминым воскресеньем – в честь явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. День выдался ясным, и церемония, посвященная памяти Марии Гатчинской, была поистине праздничной, многократно повторялось пасхальное приветствие «Христос воскресе!».

В сквере Марии Гатчинской, возле памятного камня, отслужили молебен; епископ Гатчинский и Лужский Митрофан приветствовал всех собравшихся и, по ходатайству настоятеля, преподнес награды Гатчинской епархии Русской православной церкви – медали преподобномученицы Марии Гатчинской «За дела милосердия». Среди награжденных были и паломницы из Сербии, в том числе игуменья Злата – настоятельница монастыря Троеручицы Белградской епархии.

Как рассказала матушка Злата, святая Мария Гатчинская очень популярна в Сербии, к ней обращаются как к помощнице православных в моменты уныния и скорби, и матушка Мария творит поистине чудеса. Одним из таких чудес игуменья считает собственное исцеление четверть века назад: «Это потрясающий момент в моей жизни: святая Мария Гатчинская мне помогла, когда я была уже практически на пороге смерти. По благословению своего духовника я обнародовала свое свидетельство об этом чуде, и сербский народ открыл сердце гатчинской святой, в Сербии о ней знают очень многие – и почитают».

Почитанию Марии Гатчинской в Сербии немало способствовал секретарь комиссии по канонизации святых Гатчинской епархии Виктор Васильев, который читал о ней лекции в Сербии и написал акафист и житие матушки Марии, переведенные на сербский язык и опубликованные. Виктор Александрович отметил, что в Сербии особо почитают мучеников, потому и отношение к Марии Гатчинской как к преподобномученице – особое. Но, кроме того, есть множество свидетельств живой помощи матери Марии по молитвам православных сербов. Люди исцеляются от тяжелых недугов, от депрессий и уныния.

- Однако сербы знают о Марии Гатчинской гораздо больше, чем россияне. У нас нет такого почитания нашей святой – горячего, искреннего, как в Сербии, – с сожалением заметил Виктор Васильев.

В Сербии хранится частица мощей преподобномученицы, в монастыре святой Троеручицы происходят чудеса исцеления. Настоятельница обители игуменья Злата вручила владыке Митрофану в подарок икону Иустина Поповича – известного сербского богослова, праведника, канонизированного несколько лет назад. Кроме того, паломники привезли и частицу мощей святого, и теперь в Павловском соборе появится новая святыня.

Сербская делегация приезжает в Гатчину второй год подряд. В прошлом году на торжествах в честь 150-летия матушки Марии присутствовали четверо паломников из Сербии, в этом – почти сорок человек, и гости надеются, что с каждым годом паломничество будет собирать все больше верующих сербов.

…Памятные мероприятия продолжились конференцией в региональном Штабе общественной поддержки «Единой России». Участники выступили с сообщениями о новомучениках и исповедниках, в концертной программе, посвященной духовным песнопениям, принял участие хор гостей из Сербии, а также хор Павловского собора и другие исполнители.

Епископ Митрофан сердечно поблагодарил сербских гостей за икону святого Иустина и подчеркнул, что духовные связи Русской и Сербской православных церквей крепнут год от года, число паломников из Сербии, приезжающих в Гатчину на поклонение святым мощам матери Марии, постоянно растет, что свидетельствует о единстве наших православных народов. Владыка Митрофан пожелал, чтобы светлый образ преподобномученицы Марии Гатчинской укреплял нас во все дни нашей жизни.

От лица администрации Гатчинского округа участников конференции приветствовал председатель комиссии по местному самоуправлению Игорь Павлов. Особенное впечатление на всех произвело выступление 96-летней Александры Петровны Белавской – последней из тех, кто застал Марию Гатчинскую при жизни. Александра Петровна бывала в келье у матушки Марии в детстве, совсем маленькой, и знает подробности от родителей и старшей сестры. На конференции она поведала и о своем отце – священнослужителе Петре Белавском, духовнике матери Марии, и о священномученике митрополите Вениамине Петроградском, который в 1922 году в Гатчине благословил на постриг Лидию Лелянову, ставшую монахиней Марией. Митрополит подарил ей на память свою фотографию с такой надписью: «Эта страдалица многим помогала, в том числе и мне, грешному».

Лидия Лелянова родилась в Петербурге в 1874 году. В шестнадцать лет она заболела энцефалитом, который дал осложнение в виде болезни Паркинсона. Медицина оказалась бессильна, и Лидия Александровна полностью потеряла возможность двигаться и даже лёжа испытывала постоянные боли. В Гатчину семья переехала в 1913 году. Смирившись со своим недугом, страдалица обратилась к Богу и, вопреки прогнозам врачей, проявляла удивительную ясность ума и силу духа. Постепенно к ней стали приходить люди за поддержкой и утешением. Приняв монашеский постриг с именем Мария, мученица обрела известность как духовная наставница и помощница в душевных скорбях, люди стекались к ее дому со всей России, ставшей уже Советским Союзом. Большевики не жаловали праведников, и дело закончилось арестом. В 1932 году матушку Марию арестовали за «антисоветскую пропаганду» и участие в «нелегальных сборищах» и отвезли в тюремную больницу. Парализованную мученицу приговорили к трём годам ссылки, но ссылка не состоялась – вскоре после объявления приговора осужденная скончалась. 17 апреля исполнилось 93 года со дня ее гибели.

В этот раз памятная дата выпала на Страстную седмицу, поэтому по церковным правилам празднование дня памяти матушки Марии – небесной покровительницы земли Гатчинской – перенесли на Светлую седмицу.

Екатерина Дзюба