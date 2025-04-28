Александр Годовиков – о профессии, книгах и победах

Начальник производственного участка МУП «Тепловые сети» города Гатчины Александр Алексеевич Годовиков в прошлом году отметил 50-летие, а в этом у него другая знаменательная дата: 25 лет работы на предприятии. В свой день рождения, 28 апреля, Александр Алексеевич рассказал о своем пути в профессию, любви к книгам и самых больших победах.

В маленьком кабинете над столом начальника производственного участка висит классический портрет Николая Гоголя. Он здесь с советских времен, и все также с прищуром смотрит на входящих. Рядом - фотография руководителя предприятия мотивирует соблюдать трудовую дисциплину. На стенах - графики, списки и яркие рисунки дочери, она учится во втором классе. Хороший кабинет, душевный…

- Производственный участок предприятия «Тепловые сети» находится на улице Карла Маркса, дом 49Б. А что здесь было раньше?

- Это была небольшая угольная котельная №3, которая отапливала ближайшие дома. Когда большие городские газовые котельные перешли в муниципальную собственность, их модернизировали и постепенно подключили к ним все микрорайоны Гатчины, а от малых котельных отказались. Помещения бывших котельных используются по-разному. Здесь - производственный участок предприятия «Тепловые сети».

- Александр Алексеевич, сколько всего менялось в нашей стране за последние четверть века, а вы нашли себя и работаете в «Тепловых сетях». С чего начался ваш путь в профессию?

- Окончил Пудостьскую школу. Потом - ПТУ №116 в Ленинграде, где получил профессию «слесарь-монтажник судовой». Этот профессиональный вектор задал отец. Тогда ведь так принято было. Отец сказал: «Первое, что ты должен сделать, получить профессию. Второе - отслужить в армии. А дальше – тебе открыты все дороги». Так и получилось. После училища поступал в институт, но не поступил. Пошел работать на завод «Северные верфи». Тогда на стапелях стояли первые корабли компании «Лукойл». Участвовать в постройке первых танкеров было очень интересно и престижно.

В 1994 году, отслужив в армии, я вновь вернулся на завод, но страна уже была другой. Работали только два цеха. Рабочим по полгода не платили зарплату. Конечно, хотелось, чтобы все было как в советское время: достойная зарплата, уверенность в завтрашнем дне. И я ушел с завода искать себя. Ремонтировал машины. Точнее готовил к покраске - рихтовал, шпаклевал, занимался сваркой. В строительстве участвовал. Сложное было время.

В 1997 году на предприятии «Тепловые сети» формировались новые бригады, и я устроился слесарем в тепловой район №2. Мой первый начальник – опытный специалист и руководитель Александр Николаевич Клочко. В 2000-м году я опять уволился, попробовал себя в другой профессии, но достаточно быстро вернулся к Александру Николаевичу. Он говорит, мол, ты - парень толковый, поступай в институт. Я собрался и поступил в Санкт-Петербургский аграрный университет на заочное отделение. Мой профессиональный рост и непосредственный выбор профессии всячески поддерживал директор предприятия Алексей Александрович Тахтай.

Нас учили хорошо. Преподаватели были сильные – и военные в отставке, и профессора. Признаюсь, работать и учиться было тяжело. Но выдержал. Сдал сопромат, сыграл свадьбу. А в 2006 году получил диплом - «инженер-строитель промышленного гражданского строительства».

В 2007 году мне предложили работу мастера производственного участка. Начальником участка тогда был Вадим Иванович Лопатников. Когда он ушел по состоянию здоровью, участок возглавил я. Это было в 2009 году. И с тех пор я здесь работаю.

Мой диплом пригодился – ведь наш участок занимается общестроительными работами. Выполняем косметический ремонт всех зданий и помещений предприятия, включая котельные залы, фасады. Делаем ремонт кровли, пола, котлов. У нас на предприятии есть свои маляры, плотники, столяры, каменщики - огнеупорщики…

Далеко не у всех предприятий, подобных нашему, есть такие производственные участки.

- В этом есть свое преимущество?

- Безусловно. Это позволяет быстро решать поставленные задачи. Не нужно привлекать сторонние организации. По звонку, оперативно после ликвидации аварии можно восстановить целостность того, что было нарушено внутри здания: полы, стены, а если нужно и отмостку.

Управляющие компании сразу принимают у нас готовую работу, и нам приятно, что сработали хорошо.

- Самый яркий и запоминающийся случай в вашей рабочей биографии.

- Пока учился и работал слесарем, побывал в двух командировках на устранении аварий в Волхове и Тихвине. Зимой 2003 и 2004 годов в этих городах замерзла вода в трубах, и люди остались без отопления.

В 2003 году за четкую организацию и квалифицированное выполнение особо важного задания по ликвидации последствий аварии на сетях тепло- и водоснабжения в Тихвине глава города Гатчины Станислав Семенович Богданов вручил мне и коллегам Благодарности.

В Волхове мороз доходил до - 37 градусов. Мы спали при температуре +5 градусов. В 6 утра вставали, и в 12 ночи возвращались. Я там работал 21 день. Сложный был период. Дома стояли полностью промерзшие. Заходишь в квартиру - на стенах слой инея, в подвалах лед. Людей было очень жалко. Старались работать максимально быстро. Когда дома запускали, жильцы подходили к нам с благодарностью.

При строительстве Перинатального центра и жилого комплекса «IQ-Гатчина» мы участвовали в прокладке теплотрасс и устройстве тепловых камер. Я сам там ходил с нивелиром. Глубина котлована более пяти метров. Очень плотная застройка. Шли постоянные дожди - поток воды мгновенно наполнял котлован. Трудный был период.

Но все эти сложности мне тоже интересны. Каждый раз принимаю вызов и радуюсь успешному результату.

И когда заново создаешь что-то и красоту наводишь – тоже душа радуется.

- Александр Алексеевич, какие у вас увлечения?

- С дочкой играем в настольные игры, в шахматы, рисуем вместе. Собираю марки. Люблю читать.

Портрет Гоголя в рабочем кабинете остался от Вадима Ивановича. Он тоже любил его произведения. Считал человеком-загадкой.

Мне нравятся детективы и исторические романы. Сборники Валентина Пикуля я по несколько раз перечитывал. «Бородино» Лермонтова нравится.

Помню, в армии сразу стал читателем библиотеки. Через 3-4 месяца библиотекарь Роза Ивановна, увидев мою заинтересованность, дала стихи Ольги Берггольц. Это было накануне годовщины снятия блокады Ленинграда. Прочитал стихотворение вслух, и она предложила сделать тоже на сцене. Я удивился, но прочитал без запинок и без микрофона. Голос-то громкий. Розе Ивановне очень понравилось, и она договорилась с командиром, чтобы я остался служить в части. После этого Роза Ивановна подбирала стихи, а я выступал на праздниках перед сослуживцами и ветеранами.

- Сколько сейчас человек в вашем подчинении?

- 19 человек, один из них – на специальной военной операции.

- Кто для вас главный наставник?

– Так сложилось, что мои наставники – это начальники. И, надо отметить, они у меня все хорошие. Вадим Иванович обладал большим опытом и знаниями. В советское время он участвовал в строительстве крупных гидростанций в Узбекистане. Он с готовностью учил меня всему, что знал сам, подсказывал, когда были трудности. Главный наставник, безусловно, директор предприятия Алексей Александрович Тахтай. Он направляет нас всех в нужное русло, и мы идем заданным курсом.

В 2009 году я стал победителем профессиональных соревнований работников предприятий ЖКХ Ленинградской области и обладателем диплома первой степени. В следующем году вручили Почетную грамоту главы администрации города Гатчины. Конечно, приятно, когда отмечают и в своем коллективе.

Мы учимся всю жизнь – дома, в детском саду, в школе, вузе, на предприятии. Я нашел себя в этой профессии. Работа у меня интересная. А если работа интересна, она и выполняется хорошо и с удовольствием.

- Успехов вам, Александр Алексеевич! С днем рождения!

Татьяна Можаева