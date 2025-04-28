Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
29.04.2025 с 10:00 до 16:40
Вырицкое ТУ:
д Каушта
29.04.2025 с 10:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
Тер. СНТ Кобринское (Кобрино)
29.04.2025 с 09:00 до 17:30
п Высокоключевой (частично)
тер. СНТ Елицы
тер. СНТ Родник
СНТ Аэрофлот
29.04.25 с 09.30 до 17:30
Сяськелевское ТУ:
д Войсковицы, Промзона 1,
Биорезерв, Байкал СПб, ДРСУ
29.04.2025 с 09:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ
с Никольское, очистные сооружения,
СНТ Родник, ф/х вблизи СНТ
29.04.2025 с 10:00 до 17:00
Сусанинское ТУ
Кобралово тер. СНТ Строитель
тер. СНТ Железнодорожник
тер. СНТ Березка
тер Березовая роща
тер. СНТ Прибой
тер. СНТ Виктория
С 29.04.25 09.00 до 30.04.25 14.30 с включением на ночь
г. Гатчина
СНТ Горисполком-2 д. 1, 2, 3, 4, 5;
ООО "Ресма"; ООО ИК "Система";
ООО "Система"; ООО "Партнер"
29.04.2025 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина
светофор по ул. Слепнёва (школа №2);
ул. Киевская д. 15, 17 АЗС "NESTE",
23А/2, 23/3, 23А, 23/1 (территория СТО "Старая дорога"),
23Г (Гаражи), 17В (Автомойка),
17Б (Автосервис); ул. Киевская магазин;
ул. Кныша д. 19 (строительная база),
д.30"Вимос"; Вышка сотовой связи (Нева Телеком);
Шиномонтаж; Сети НО