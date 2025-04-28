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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

29.04.2025 с 10:00 до 16:40

Вырицкое ТУ:

д Каушта

 

29.04.2025 с 10:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

Тер. СНТ Кобринское (Кобрино)

29.04.2025 с 09:00 до 17:30

п Высокоключевой (частично)

тер. СНТ Елицы

тер. СНТ Родник

СНТ Аэрофлот

 

29.04.25 с 09.30 до 17:30

Сяськелевское ТУ:

д Войсковицы, Промзона 1, 

Биорезерв, Байкал СПб, ДРСУ        

 

29.04.2025 с 09:00 до 17:30

Большеколпанское ТУ

с Никольское, очистные сооружения, 

СНТ Родник, ф/х вблизи СНТ 

 

29.04.2025 с 10:00 до 17:00

Сусанинское ТУ

Кобралово тер. СНТ Строитель

тер. СНТ Железнодорожник

тер. СНТ Березка

тер Березовая роща

тер. СНТ Прибой

тер. СНТ Виктория     

 

С 29.04.25 09.00 до 30.04.25 14.30 с включением на ночь

г. Гатчина  

СНТ Горисполком-2 д. 1, 2, 3, 4, 5;

ООО "Ресма"; ООО ИК "Система";

ООО "Система"; ООО "Партнер"    

 

29.04.2025 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина  

светофор по ул. Слепнёва (школа №2); 

ул. Киевская д. 15, 17 АЗС "NESTE",

23А/2, 23/3, 23А, 23/1 (территория СТО "Старая дорога"),

23Г (Гаражи), 17В (Автомойка),

17Б (Автосервис); ул. Киевская магазин;

 ул. Кныша д. 19 (строительная база), 

 д.30"Вимос"; Вышка сотовой связи (Нева Телеком);

 Шиномонтаж; Сети НО