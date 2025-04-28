Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 апреля

Трудно найти человека, у которого в смартфоне не было бы приложений банков, госуслуг, соцсетей и другой конфиденциальной информации. Что делать, если телефон украли, как не дать злоумышленникам оформить на вас кредиты и вывести деньги с ваших счетов? На эти вопросы ответили эксперты "РГ".