Вырицкие «Соловушки» – на концертных сценах Москвы и Петербурга

«Дети – это свет для нас»

Об этом необычном ансамбле в Гатчинском округе мало кто знает. А вот в Вырице маленькие музыканты очень любимы и часто радуют зрителей на концертах в поселковом Доме культуры. Знают «соловушек» из Вырицы также в Москве и Санкт-Петербурге, где они без труда берут призовые места на творческих конкурсах.

Год назад в стенах детского сада №50 родился еще один творческий коллектив – ансамбль «Задоринки». Его участники – педагоги, воспитатели малышей-«соловушек». Они играют на ложках, поют, танцуют и тоже уже блистают на конкурсах.

Оба коллектива придумала и создала музыкальный руководитель детского сада №50 Алла Мирчевна Зверькова. Жизнь в обыкновенном дошкольном учреждении заиграла новыми красками, а у детей и взрослых начали раскрываться всё новые и новые таланты.

Алла Зверькова – профессиональный музыкант, педагог по вокалу и хоровому дирижированию. Около 20 лет назад Зверьковы переехали из Санкт-Петербурга в Вырицу. В семье уже подрастало двое малышей и на подходе был третий. Алла Мирчевна устроилась музыкальным педагогом в детский сад №50 и работает здесь уже почти 19 лет.

- До этого у меня был опыт работы со взрослыми, и я не думала, что смогу долго работать с детьми, – рассказывает она. - Но придя сюда, так здесь и осталась. Я очень люблю детей, люблю работать с ними. От них исходит какая-то чудесная энергия, которая заряжает нас, взрослых. Дети – это свет для нас, а мы, в свою очередь, можем поделиться чем-то с ними, внося свою маленькую лепту в их развитие.

Сначала Алла Мирчевна просто работала музыкальным педагогом у детей. Но в один прекрасный день она увидела ручные колокольчики и загорелась мечтой учить детей играть на них. Приобрести колокольчики для детского оркестра оказалось делом несложным. Проблема была в отсутствии методики преподавания, и Алла Зверькова решила отложить эту идею.

«Колокольчики мои...»

Алла Зверькова из тех неугомонных творческих людей, которые учатся всю жизнь, впитывая, как губка, всё новое, интересное и прекрасное. Яркие звонкие колокольчики не давали ей покоя, и однажды, после посещения форума педагогов в Санкт-Петербурге, Алла Мирчевна твердо решила вернуться к ним. И не просто вернулась, но начала разрабатывать свою собственную методику обучения игре на колокольчиках. Первыми музыкантами стали дети, которые пели в студии «Соловушки».

Ручные диатонические колокольчики – яркий и интересный инструмент, который лишь на первый взгляд кажется простым. Он требует от музыканта хорошего слуха, внимания, быстрой реакции и умения управлять силой звука. А если музыкант пока еще очень маленький, игра на колокольчиках поможет ему всё это развить. Помимо музыкального слуха и внимания колокольчики развивают также чувство ритма, музыкальную память, мелкую моторику.

Нам удалось попасть на очередную репетицию в рамках подготовки к Дню Победы: малыши разучивают знаменитую «Землянку». Алла Мирчевна рассаживает маленьких оркестрантов по местам. У каждого в руках – по одному-два цветных колокольчика. С любопытством поглядывая на корреспондента, малыши тут же сосредотачиваются, как только Алла Мирчевна становится к пюпитру. На пюпитре нет нот, зато в руках у педагога – цветные карточки. Ребята по очереди и согласно цветам карточек вызванивают знакомую мелодию.

Система карточек и есть «изюминка» методики обучения игре на колокольчиках Аллы Зверьковой.

- Выбираю музыкальный материал, который нравится детям – это главное, – объясняет Алла Мирчевна. - Затем делаю партитуру, ноты перекладываю на цвет – так рождается музыка для детей, которые пока не понимают музыкальную грамоту.

Цвет карточек соответствует цветам колокольчиков. Каждый колокольчик имеет свое звучание в пределах так называемого диатонического звукоряда, повторяющего расположение белых фортепианных клавиш. Семь колокольчиков – семь нот – семь цветов. Казалось бы, просто, но, чтобы получилась складная мелодия, нужен не один месяц подготовки – особенно, если речь идет о малышах.

Программа обучения игре на колокольчиках в детском саду №50 рассчитана на два года. В ансамбле «Соловушки» – малыши от 5 до 7 лет. Те, кто постарше, скоро уйдут в школу, останутся младшие ребята, а позже к ним подключатся новички – самые маленькие воспитанники сада.

Игра на колокольчиках очень нравится детям, ведь процесс обучения превращается в игру. Они с удовольствием рассказывают, что их привлекает в этих занятиях.

Соня, 7 лет: «Хожу сюда, потому что хочу много знать и хочу научиться играть на музыкальных инструментах, чтобы выступать на сцене. А еще я хочу быть художницей...»

Женя, 6 лет: «Мне нравится звук колокольчиков. Это так ответственно – играть красиво. Всегда хотела выступать на сцене...»

«Все дети талантливы!»

- Всегда хочется большего, – признается Алла Мирчевна. - Поэтому несколько лет назад я решила обучать детей игре на ложках. Начали со специально изогнутых алюминиевых ложек – так называемых нейроложек, которые придумала и ввела в практику специалист по музыкальному развитию детей дошкольного возраста Ирина Бармина. Потом перешли на классические деревянные ложки. Играем то на металлических, то на деревянных.

Как говорит педагог, несмотря на видимую простоту этого традиционного музыкального инструмента, играть на ложках сложнее, чем на колокольчиках. Здесь используются другая моторика, нужны хорошая координация и умение запоминать связки между разными движениями. Игра на ложках развивает у детей чувство ритма, мышцы кистей, координацию движений, память, мышление – в общем, всё, что нужно детям для общего развития. К тому же в процессе занятий дети знакомятся с историей этих народных музыкальных инструментов, а значит хотя бы чуть-чуть и с историей нашей страны.

Деревянные ложки – инструмент довольно жесткий: не рассчитаешь удар по коленке, может быть немножко больно. Но детям всё равно нравится выстукивать и вызванивать ни на что не похожую музыку.

Мария, 6 лет: «Мне нравится играть на колокольчиках и ложках. У колокольчиков красивый звук, а слово «ложка» по звуку напоминает мне лошадь, а я люблю лошадей. И еще я очень люблю петь и танцевать. Я бы хотела заниматься в музыкальной школе...»

Такая разносторонность интересов вообще свойственна воспитанникам детского сада №50: творческому развитию детей здесь уделяется много внимания. Малыши не только рисуют, поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах, но и занимаются... журналистикой. В детском саду №50 есть свой собственный телеканал «РостокТВ» и программа «Детские новости», которую готовят и представляют юные корреспонденты и телеведущие.

- Все дети талантливы! – уверена Алла Зверькова. - Наша задача – открыть и развить в ребенке его талант, неважно в каком виде творчества. Параллельно в детях развиваются и другие качества, которые непременно помогут им в будущем. Наши дети уже ведут себя как артисты, понимая, что победа может даваться с трудом, иногда и сквозь слезы. Они часто выступают на самых разных конкурсах и концертах, и сцена для них – уже как дом родной. Ансамбль – это команда, и ребята понимают свою ответственность. Им легче потом учиться в школе: они творческие, коммуникабельные, не боятся выходить к доске. Многие идут в музыкальную школу, занимаются хореографией или другим творчеством.

«Задоринки»

В этот день нам повезло увидеть еще одну репетицию. На этот раз деревянные ложки взяли в руки педагоги детского сада.

- Музыка полезна не только детям, но и взрослым, – уверена Алла Зверькова. - Когда-то я вела вокальную студию для детей и взрослых в Вырицком Доме культуры, но потом пришлось отложить эту историю. А когда я стала с детьми заниматься ложками, спросила у коллег-педагогов: кто хочет? Захотели десять человек из пятнадцати!

Так в марте прошлого года в детском саду №50 образовался ансамбль педагогов «Задоринки».

- Всё началось с ложек, – говорит воспитатель Ольга Александровна Лёвина. - Сначала просто захотелось попробовать. Год назад мы впервые выступили с ложками в этом зале – и загорелись! Сейчас мы не только играем на ложках, но и поем, танцуем и участвуем в конкурсах и концертах.

И действительно, из команды ложкарей вычленился ансамбль «Вдохновение» – для тех, кто хочет петь. Взрослым ложкарям Алла Зверькова добавила хоровое пение. А потом нашлись те, кто хочет танцевать, нашелся и педагог – коллега, которая когда-то занималась танцами.

- Часто так случается, что даже предположить невозможно, что из этого выйдет, – говорит Алла Мирчевна. - У нас настолько талантливые педагоги, что из ложек родились и вокал, и хор, и танец! Сбылась моя мечта, и где? В стенах детского сада, с детьми и моими коллегами. И не надо ничего больше искать – надо растить, воспитывать и заинтересовывать здесь, на своем месте.

Для педагогов участие в ансамбле важно не только в плане самореализации. Работа воспитателя не из легких, и творческие занятия в команде помогают решить проблему профессионального выгорания.

- Мы все работаем здесь очень долго. Иногда опускаются руки, возникает чувство опустошенности. А эта искра нас словно заново зажгла. Нас объединяет не только работа с детьми, но и общая идея. У нас появились творческие фантазии, новые идеи, открылось второе дыхание! – говорит воспитатель Екатерина Владимировна Зверева.

Конкурсная история

- Я считаю, что если делать что-то, нужно делать это хорошо, – говорит Алла Зверькова.

- Творчество – это хорошо, но для меня важен и результат. А увидеть результат помогают конкурсы, в которых мы принимаем участие уже больше семи лет.

Первым конкурсом, в котором принял участие ансамбль «Соловушки» из Вырицы, были «Гатчинские звезды» (в 2018 году). А в 2019 году малыши уже вышли на большую сцену на конкурсе «Невские звезды» в Санкт-Петербурге.

- Это был очень хороший опыт, – рассказывает Алла Мирчевна. - Мы оказались одни в своем роде – в игре на ручных колокольчиках. Подготовить детсадовский коллектив для выступления на конкурсах сложно. Для детей всё просто, а вот для нас – сложнее. Чтобы выступать достойно, нужно много работать. И в жюри это понимают и видят работу именно музыканта-педагога. В жюри находятся очень образованные люди, которые часто расспрашивают меня о методике обучения – им интересно!

А конкурсная деятельность «Соловушек» всё нарастала. Вскоре к ним присоединились и взрослые «Задоринки». В 2021 году ансамбль ручных колокольчиков «Соловушки» завоевал Гран-при ежегодной международной премии Art Start, проходящей в Москве. В 2024 году «Соловушки» и «Задоринки» приняли участие в Международном фестивале «Призвание – артист» в Санкт-Петербурге, привезя в Вырицу дипломы лауреатов I и II степени. В марте этого года «Соловушки» завоевали звание лауреатов I степени в международном фестивале «АРТ-Призвание» в Санкт-Петербурге, выступив на легендарной сцене ДК им. Ленсовета.

- Руководство детского сада с удовольствием нас поддерживает: и заведующая Виктория Васильевна Дычко, и заместитель Анна Владимировна Куколина, – говорит Алла Зверькова. - Поддерживают и родители, принимая самое активное участие в наших выездах на конкурсы.

Для педагогов детского сада №50 в Вырице важно, чтобы то, чем они владеют, можно было бы подарить тем, кто в этом нуждается. Не так давно ансамбль «Задоринки», совместно с Женсоветом Вырицкого поселения, дал благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в стационаре сестринского ухода «Родные люди» в Гатчине. Сейчас воспитатели готовятся к очередному концерту для этого учреждения, посвященному Великой Победе.

В планах у Аллы Мирчевны Зверьковой – дать концерт «Соловушек» в детском доме: «Важно, чтобы дети учились не только получать, но и что-то давать. Давать просто так, не ожидая награды...»

Юлия Лысанюк