«Диктант Победы» – в Гатчинской «Победе»

Акция «Диктант Победы» состоялась 25 апреля. Участники собрались на площадках, зарегистрировались и получили инструктаж по заполнению бланков с вопросами. За полчаса до начала началась трансляция церемонии открытия диктанта, и ровно в полдень граждане приступили к ответам на вопросы. Через 45 минут организаторы начали сбор заполненных бланков.

Самой массовой площадкой в Гатчине стал киноконцертный зал «Победа», где собралось рекордное количество участников. Здесь были и школьники – ученики гатчинских школ №9 и №11, и студенты Гатчинского государственного университета, и представители городского суда и других организаций. В этом году «Победа» поставила своеобразный рекорд: если на этнографический и географический диктант обычно собирается по сто человек, то «Диктант Победы» в этот раз написали 167 участников разных возрастов.

На площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области в общей сложности участие в диктанте приняли более полусотни человек. Среди них – представители старшего поколения, члены гатчинского совета ветеранов, молодежь, партийцы.

Член президиума Гатчинского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов кандидат философских наук, доцент подполковник в отставке Игорь Анатольевич Наумов писал «Диктант Победы» впервые и с заданиями справился, хотя ответы на некоторые вопросы дались непросто:

- Я много знаю о Великой Отечественной войне: воевал мой отец, шестеро его братьев. Все они вернулись назад и, конечно, рассказывали о войне. Но «Диктант Победы» заставил меня очень серьезно напрячь память. Отдельные вопросы оказались легкими просто потому, что я жил в тех краях, в Карелии. А некоторые задания, откровенно, вызвали затруднения…

Председатель правления Гатчинской организации Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Александр Давыдов тоже хорошо знаком с историей Великой Отечественной, но ответить на все вопросы диктанта не удалось:

- В «Диктанте Победы» я принимаю участие не первый раз. Сегодня я не ответил на некоторые вопросы, поскольку они были очень узкой направленности. Конечно, в школьной программе ничего подобного нет, и самостоятельно, я думаю, мало кто это изучал, не считая историков. Но зато теперь есть повод разобраться в этих вопросах.

Морские кадеты школы №11 заранее готовились к диктанту, повторяли даты и важные события Великой Отечественной, но часть заданий и для них оказалась неразрешимой.

Вот, например, вопрос про майора И.С. Молчанова, командира 31-го отдельного батальона морской пехоты Онежской военной флотилии, участника освобождения советского Заполярья, Норвегии, Польши, Чехословакии. Он был первым комендантом российского города после его освобождения в 1944-м.

Участники диктанта должны были назвать этот город. Была еще одна подсказка: майор Молчанов впоследствии стал почетным гражданином того самого города, где служил комендантом. Может ли среднестатистический россиянин ответить на этот вопрос, если он не житель искомого города? А речь идет о Петрозаводске.

Или вот хороший вопрос: на территории какой области, образованной в составе РСФСР в предвоенное время, партизанил протоиерей Федор Пузанов? Даны четыре варианта ответа: Калининская, Ленинградская, Мурманская и Смоленская. Многие участники диктанта честно признавались: «Мы не знаем». А если слукавить и поискать житие протоиерея Федора Пузанова в интернете, вы узнаете, что вся жизнь батюшки-партизана была связана с… Новгородской и Псковской областями. И именно на Псковщине, в Порховском районе, он был участником партизанского движения, за что и получил в 1944 году после изгнания оккупантов медаль «Партизану Отечественной войны» II степени.

Ни один из предлагаемых вариантов ответа не подходит, если не знать, что до 1944 года эта часть псковской земли входила в состав Ленинградской области, образованной, как известно, в 1927 году.

Вот так каверзные вопросы «Диктанта Победы» заставляют особо дотошных и любознательных проводить изыскания, погружаясь в историю большой и малой родины. Кстати, изучая этапы административного деления, вы найдете много интересных сведений и о самом священнике-партизане: участник двух мировых войн, трижды георгиевский кавалер, он пережил репрессии, три года заключения, потом геройски партизанил в тылу врага, чем заслужил в послевоенные годы опалу от советских и некоторых церковных чиновников. Одни не могли простить герою, что воевал в Первую мировую за веру, царя и Отечество, другие – что помогал советской власти в годы войны.

Похоронен отец Федор в Новгородской области, новгородцы считают его своим земляком и гордятся. Но и Ленинградской области протоиерей Федор Пузанов не чужой: свой партизанский подвиг он совершил на земле Ленинградской, куда входил и Порховский район почти сто лет назад.

Изучая вопросы «Диктанта Победы», можно узнать много интересного из истории родного края и его героев, к чему и призывает эта патриотическая акция. В этом году «Диктант Победы» состоялся в седьмой раз. Мероприятие прошло по всей России и за рубежом, в том числе и в онлайн-формате. Задания диктанта переведены на десять языков, его писали 90 стран мира. После подведения итогов победителей наградят дипломами и ценными подарками, главный приз – посещение парада на Красной площади 9 мая.

Екатерина Дзюба