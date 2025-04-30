Голосуй за красоту!

В голосовании может участвовать любой житель, которому исполнилось 14 лет. Каждый сможет внести свой вклад в будущее Гатчинского округа и выбрать наиболее подходящий проект.

Проголосовать можно несколькими способами:

- на единой федеральной платформе: zagorodsreda.gosuslugi.ru. После перехода по ссылке необходимо пройти регистрацию через портал Госуслуг, затем - выбрать Гатчинский муниципальный округ и территорию для голосования. После - ознакомиться с дизайн-проектами и проголосовать!

- через приложение волонтеров, которые будут работать в общественных местах и оказывать помощь всем желающим пройти голосование.

Жителям города Гатчины предложено на выбор два варианта благоустройства территории общественного пространства у аллеи Императора Павла I (с левой стороны, где расположен макет подводной лодки Джевецкого).

В поселке Сиверский на голосование выносятся два дизайн-проекта благоустройства общественной территории по адресу: Рыночная площадь у дома 5 по ул. Строителей.

На сайте вы сможете найти территорию в своем населенном пункте.

Ваш голос имеет значение!