Время клещей: лучшая защита – вакцинация!

В связи с началом активных выездов за город высока также вероятность заражения другими инфекционными заболеваниями. Накануне теплого сезона важно знать, как обезопасить себя от этой напасти.

О рисках заражения паразитарными заболеваниями, о профилактике и способах защиты от клещевых инфекций и острых кишечных заболеваний в весенне-летний период шла речь на пресс-конференции в ТАСС, которая состоялась 25 апреля в Санкт-Петербурге.

Опасно везде!

Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ирина Катаева, все 17 районов Ленобласти являются эндемичными, то есть опасными для заражения клещевыми инфекциями. В этом году из-за раннего потепления опасный сезон начался немного раньше: на территории Ленинградской области первый укус был зафиксирован 7 марта.

По данным Роспотребнадзора, этой весной в Санкт-Петербурге за медпомощью по поводу присасывания клеща обратилось уже больше 600 человек. Из них более половины находились на территории Ленинградской области. В Ленобласти зарегистрировано около 300 обращений граждан, пострадавших от укусов клещей (из них 75 детей). Наибольшее количество укусов зафиксировано в Гатчинском (50 случаев), Всеволожском (38 случаев) и Киришском (32 случая) районах. При этом случаи клещевого вирусного энцефалита пока не зарегистрированы. В Ленинградской области из 142 обследованных клещей 16 были заражены боррелиозом.

Наибольшему риску нападения иксодовых клещей в весенне-летний период люди подвергаются в пригородных лесах, лесопарках, на кладбищах, садово-огородных участках, прилегающих к лесным массивам. По словам Ирины Катаевой, в регионе уже началась активная акарицидная обработка опасных территорий: до 900 гектаров будет обработано в Санкт-Петербурге, 3,5 тысячи гектаров – в Ленобласти.

Вакцинация против клещевого энцефалита

Наиболее частые и актуальные клещевые инфекции – энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Клещевой энцефалит – острое вирусное заболевание, поражающее нервную систему, которое может привести к параличам, расстройствам памяти и интеллекта. Вирус клещевого энцефалита, как правило, передается человеку при укусе клеща или его раздавливании. Однако заразиться можно и при употреблении в пищу инфицированного сырого козьего молока. Клещевой боррелиоз поражает не только нервную, но и сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат.

Специалисты напоминают, что единственно эффективным и доказанным способом предотвратить заболевание клещевым энцефалитом является вакцинация. Как рассказала главный внештатный специалист эпидемиолог Комитета по здравоохранению Ленинградской области Елена Хорькова, прививки рекомендуется проводить в осенне-зимний период, до пробуждения клещей из спячки. Вакцинацию против энцефалита проводят двукратно, с интервалом в 1–3 месяца. Через год после первых двух прививок вводится повторная доза вакцины, затем раз в 3 года – ревакцинация.

По словам Ирины Катаевой, на территории Санкт-Петербурга уже привито от клещевого энцефалита порядка 53% населения от плана (5681 человек). На территории Ленинградской области – порядка 28% (1514 человек).

Для того чтобы сформировался иммунитет, нужны как минимум две прививки, поэтому лучше планировать вакцинацию заранее.

Важно! В Ленинградской области вакцинация от клещевого энцефалита осуществляется круглогодично!

Современные вакцины позволяют проводить в теплое время года ускоренную вакцинацию. Минимальный интервал между первой вакцинацией и ревакцинацией – 2–4 недели, поэтому в этот период нужно всячески избегать контакта с клещами. За этот месяц у человека сформируется хороший сильный иммунитет.

Как рассказал врач-невролог детской городской клинической больницы №5 в Санкт-Петербурге Евгений Горелик, вакцинирование проводится отечественными вакцинами – высокоэффективными и безопасными. Вакцинировать детей от клещевого энцефалита можно, начиная с

1 года жизни.

Важно! Вакцинация направлена лишь на защиту от клещевого энцефалита. В случае клещевого борреллиоза проводится антибиотикотерапия (только по назначению врача).

Как уберечься от укусов клещей

Помимо вакцинации против клещевого энцефалита важно проводить и так называемую неспецифическую профилактику. Иными словами, необходимо соблюдать определенные правила поведения в местах, где имеются клещи. Клещ может укусить человека в лесу, в парке или на дачном участке, попасть в дом вместе с принесенными из леса ветками, «приехать» на шерсти домашних животных и т. п. Большая часть клещей поджидает свою жертву на траве или на земле.

Собираясь в лес, постарайтесь защитить себя от нападения клеща.

• Наденьте одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястьям.

• Брюки заправьте в высокие сапоги.

• Обязательно наденьте одежду с капюшоном.

• Одежду выбирайте светлую, чтобы легче было заметить клеща.

• Обработайте одежду и открытые части тела репеллентом, отпугивающим клещей.

• Передвигаясь по лесу, старайтесь держаться середины тропинки, остерегайтесь высокой травы и кустарника.

При длительном нахождении в лесу или на даче необходимо проводить само- и взаимоосмотры каждые 2 часа. При возвращении домой просмотрите одежду и тело, примите душ. Не забудьте осмотреть гулявших с вами домашних животных и даже принесенные из парка цветы!

Важно! Особое внимание нужно уделять осмотру детей. Как отмечает Евгений Горелик, дети часто подвергаются нападению клещей в силу своей активности. Присасывание клеща у них чаще проходит незамеченным либо обнаруживается достаточно поздно и случайно.

Что делать, если клещ всё-таки укусил

Если присасывание клеща всё-таки случилось и обнаружено, необходимо срочно обратиться за помощью к медикам. В медпункте клеща снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует ряд лабораторий, готовых обеспечивать исследование клещей на предмет выявления инфекций.

- Медицинскую помощь можно получить во всех городских, межрайонных и районных больницах, – говорит Елена Хорькова. - При укусе смело обращайтесь в ближайший к вам приемный покой. Помощь при укусе клеща считается неотложной и должна оказываться в круглосуточном режиме. Детям при первом же посещении вводится противоклещевой иммуноглобулин, если медработник увидит в этом необходимость.

Если клещ присосался, но у вас нет возможности сразу обратиться в медучреждение, клеща можно снять самому, соблюдая следующие правила:

• Захватите клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к хоботку. Держите строго перпендикулярно и поверните тело клеща вокруг оси, чтобы вытащить его из кожи.

• Место укуса нужно продезинфицировать: подойдут 70% спирт, 5% йод, одеколон.

• После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

• Если осталась черная точка (то есть головка или хоботок всё же остался внутри), нужно обработать ранку йодом и оставить до естественного выхода хоботка из кожи.

Далеко не каждый укусивший человека клещ является переносчиком клещевого энцефалита. Но извлеченного клеща нужно обязательно исследовать в лаборатории на наличие у него вируса заболевания.

Снятого клеща следует поместить в сухую чистую баночку и как можно быстрее доставить в лабораторию для исследования. Закрытый флакон допускается хранить в холодильнике, но не более 2 суток с момента укуса клеща. Затем как можно быстрее нужно обратиться в медицинскую организацию, чтобы оказаться под наблюдением врача на случай заболевания. Если анализ показал наличие вируса, то в течение трех суток с момента укуса человеку вводится специфический иммуноглобулин, а дальше начинается лечение в стационаре.

Важно! Постконтактная профилактика клещевого энцефалита эффективна лишь в первые 72 часа после укуса.

Основные симптомы заболевания

Как говорит Евгений Горелик, инфицирование и заболевание – не одно и то же. Инкубационный период (то есть время до появления симптомов заболевания) длится от 1 дня до месяца (в среднем – 10 дней). Если был факт присасывания клеща, в этот период следует с особенным вниманием относиться к своему самочувствию. Чем дольше присасывался клещ, тем быстрее развивается заболевание.

Один из самых первых и главных симптомов клещевого энцефалита – повышение температуры (до 38–39 градусов) и лихорадка. Это уже повод немедленно обратиться к врачу, который поможет разобраться с ситуацией. Среди других симптомов – сильная головная боль, иногда тошнота, рвота, боль в суставах, слабость, разбитость, нарушения сна, кашель и насморк.

Специфические симптомы при боррелиозе – покраснение в области укуса в виде кольца (эритемы). Возможно увеличение лимфоузлов, ближайших к месту укуса клеща.

Если проявились симптомы клещевого энцефалита, больного обязательно госпитализируют. Обследование и лечение этой болезни осуществляется только в условиях стационара.

Другие инфекции весенне-летнего периода

Помимо опасных клещевых инфекций, актуальными в весенне-летний период остаются паразитарные болезни и кишечные инфекции. В теплое время года отмечается резкое повышение уровня инфицированности воды, почвы, продуктов питания возбудителями острых кишечных инфекций, которые составляют более 20% от всех инфекционных патологий. Особенно подвержены кишечным инфекциям дети.

- Среди самых распространенных у нас острых кишечных инфекций – лептоспироз, туляремия, листериоз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, – отмечает Ирина Катаева. - Часть инфекций переносят грызуны, поэтому нужно быть внимательными при благоустройстве территории, обращении с бытовым и строительным мусором. Важно время от времени проводить обработку от клещей, скашивая траву на своей территории.

В качестве профилактики инфекционных заболеваний важно соблюдать простые гигиенические правила: чаще мыть руки, всегда мыть овощи и фрукты, аккуратно купаться в водоемах, исключая возможность заглатывания воды, исключать контакты с дикими или неизвестными вам животными (собаками, кошками), использовать репелленты, не мыть посуду в водоемах, употреблять бутилированную воду.

Юлия Лысанюк

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