Президентская библиотека к 80-летию Победы. История Ленинграда – история всей Великой Отечественной войны

Остановив одну из трёх немецких военных группировок, брошенных Гитлером на Советский Союз, защитники Ленинграда сковали ее и не позволили нацистскому командованию перебрасывать ее части на другие участки советско-германского фронта, в том числе под Москву. Находясь в тисках вражеской блокады, город жил, трудился и всеми силами помогал стране приблизить Победу.

Нацистское руководство было уверено: город на Неве падёт буквально за несколько дней. 8 июля 1941 года «в ставке Гитлера состоялось совещание, на котором, в частности, говорилось и о предстоящем наступлении на Ленинград. У начальника штаба сухопутных войск генерала Гальдера в этот день сделана запись в служебном дневнике: „Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов… Это будет народное бедствие, которое лишит центров не только большевизма, но и московитов вообще“» – сообщается в книге Виктора Дунаева «Великая Отечественная. Предвестники победы» (2010). Захват Ленинграда был одной из главных целей фашистов в рамках плана нападения на Советский Союз «Барбаросса». Взяв город, они смогли бы ликвидировать основные базы Балтийского флота, вывести из строя военную промышленность города, а также, объединившись с финскими войсками, беспрепятственно выйти на северные просторы СССР и перейти в наступление на Москву, блокировав советскую столицу с севера.

К началу сражения за Ленинград войска немецкой группы армий «Север», а также армий союзника Германии Финляндии, сосредоточенных на подступах к Ленинграду, по численности в несколько раз превосходили советские. Однако молниеносное наступление немецких войск было сломлено противостоянием наших воинов, отражавших атаки противника на подступах к Ленинграду сразу на нескольких направлениях – Лужском, Новгородском, Старорусском, Петрозаводском и Олонецком, а также в Эстонии.

Несмотря на героическое сопротивление солдат Красной армии, 8 сентября войска группы армий «Север» захватили Шлиссельбург, отрезав Ленинград от Большой земли. Началась блокада Ленинграда, которая продолжалась страшных 872 дня. Бомбардировки с воздуха, жестокие артобстрелы из дальнобойных орудий, холод, и самое страшное – голод… Чего только не довелось испытать ленинградцам, оставшимся в городе, сжатом кольцом фашистской блокады! Но несмотря ни что, город продолжал жить и бороться ради будущей Победы.

Помимо отражения массированного удара противника по Ленинграду, советское руководство изыскивало и находило способы, как спасти от разрушения крупнейший научно-промышленный центр государства и его уникальные производства. Одной из труднейших задач стала переброска на Урал основных производств такого гигантского завода, как Кировский. На Урал были перевезены большая часть оборудования и около 15 тысяч человек вместе с членами семей. 6 октября 1941 года Челябинский тракторный завод был переименован в Кировский завод Наркомата танковой промышленности и вошёл в состав крупного танкостроительного комбината, известного как «Танкоград», где развернулось массовое производство «танков Победы» – тяжелых танков серий КВ и ИС, а также самоходных артиллерийских установок на их базе.

В экстренном выпуске газеты «Ленинградская правда» от 22 июня 1941 года на первой полосе, рядом с сообщением Вячеслава Молотова о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз, размещена заметка «Кировцы выполнят свой долг перед Родиной». Скромный газетный текст оказался пророческим – резолюция, принятая на общецеховых митингах Кировского завода, предвосхитила развязку небывалой битвы с неприятелем: «Советский народ умеет воевать, любит воевать, и горе тому, кто осмеливается обнажить против нас своё провокационное оружие. Мы превратим навязанную нам фашистами войну в войну отечественную и разгромим, как всегда громили, врага».

Предприятия, оставшиеся в блокадном городе, за короткий срок перестроились на выполнение оборонных заказов и снабжали военной продукцией не только Ленинградский фронт, но и Большую землю, внося свой вклад в общее дело победы над врагом. В конце 1941 года на защиту Москвы из блокированного Ленинграда было отправлено свыше 400 полковых пушек, около 1 тысячи миномётов и почти 40 тысяч бронебойных снарядов.

В разгар Московской битвы 28 ноября 1941 года генерал армии Георгий Жуков, на тот момент командующий Западным фронтом, прислал в Ленинград телеграмму: «Спасибо ленинградцам за помощь москвичам в борьбе с кровожадными гитлеровцами».

Героический пример Ленинграда стал одним из источников силы духа для защитников Москвы. Так, 21 октября 1941 года в «Правде» (№ 292) была опубликована резолюция митинга рабочих и служащих завода имени Фрунзе, в которой трудовой коллектив выразил уверенность, что «население Москвы, подобно героическим защитникам Ленинграда, чья боевая слава гремит по всей стране, готово встретить врага грудью».

О результатах работы ленинградской промышленности за первые шесть месяцев Великой Отечественной войны красноречиво говорится в письме А. А. Жданова председателю ГКО СССР И. В. Сталину от 7 января 1942 года, в котором ленинградский руководитель отчитывается перед Москвой и ходатайствует о награждении работников ленинградской промышленности. Согласно документу, «за шесть месяцев промышленность г. Ленинграда изготовила и сдала Красной Армии и Военно-Морскому Флоту 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов и бронеплощадок, 2406 полковых пушек, 648 противотанковых 45-мм пушек, 2585 танковых и ручных огнемётов, 10 600 автоматов ППД, 9977 миномётов разных калибров, 3 075 500 артиллерийских мин и снарядов, 39 740 авиабомб, 2 982 000 гранат, достроено кораблей разных классов 84 единицы, отремонтировано и переоборудовано 186 судов».

Ленинградцы были готовы делиться с бойцами Красной армии даже своей кровью, несмотря на то, что сами находились в шаге от голодной смерти. Только в первые месяцы блокады – с сентября до конца 1941 года – кровь для нужд фронта сдали 35 тысяч человек. В следующем году – свыше 55 тысяч ленинградцев. Об этом рассказывается в фильме «Блокадная кровь», посвященном деятельности Ленинградского института переливания крови, который продолжал работать в годы осады города.

Ещё одной важнейшей задачей в годы блокады было сохранение богатейшего наследия культуры и науки. «Я встречал своих старых знакомых, историков, сильно изменившихся, с закопчёнными от „буржуек“ лицами и руками, но полных энергии, строивших планы своих научных работ, несмотря на то, что многие стояли на пороге смерти... Так, в Ленинграде зимой 1941/42 года была закончена моя большая работа, принёсшая мне докторскую степень и государственную премию... И много, очень много чувств вложено в короткие строки посвящения: „Светлой памяти моих товарищей, молодых учёных, павших при защите Ленинграда“», – говорится в воспоминаниях директора Эрмитажа Бориса Пиотровского, которые доступны на портале Президентской библиотеки.

9 августа 1942 года – в день, который немецкое командование запланировало как день взятия Ленинграда, – в блокадном городе прозвучал мировой шедевр, ставший символом борьбы с фашизмом – Ленинградская седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Партитуру (цифровая копия уникального документа с дирижёрскими пометами Самуила Самосуда и Карла Элиасберга представлена на портале Президентской библиотеки) доставили из Куйбышева над вражескими позициями специальным самолётом, а чтобы репетиции оркестра были возможны, для истощённых музыкантов был открыт госпиталь. Зал Филармонии был переполнен – пришли фронтовики, бойцы ПВО, истощённые ленинградцы. Концерт транслировался по радио, его слышали все жители и защитники города, и даже войска противника. Произведение Шостаковича стало популярно во всем мире. Одним из доказательств этого служит «Письмо заведующего пресс-бюро Посольства СССР в Китае Е. М. Виноградова Д. Д. Шостаковичу об исполнении произведений композитора в Чунцине» от 2 февраля 1945 года: «В августе 1944 года на одном из концертов была дана Ваша Пятая симфония и в январе 1945 года – Седьмая. Оба раза Ваши произведения были хорошо встречены аудиторией». По словам писателя Алексея Толстого, приведённым в концертной программке, «Седьмая симфония возникла на совести русского народа, принявшего без колебания смертный бой с чёрными силами. Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого мирового искусства, понятного на всех широтах и меридианах, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний».

Значение битвы за Ленинград в истории Великой Отечественной войны невозможно переоценить. Об этом писали многие – историки, военные, журналисты. Одним из них был известный советский писатель, военный корреспондент газеты «Красная звезда», Илья Эренбург, перу которого принадлежат такие слова: «Есть ли город, который перенёс то, что перенёс в годы войны Ленинград? Враги его терзали бомбами и снарядами, хроническими обстрелами и потрясением внезапных налётов. У жителей не было ни света, ни тепла, ни воды. Что у них было? Гордость города, вера в Россию, любовь народа. И они победили! Разве можно придумать более назидательную притчу, чем судьба этого города? Нет в мире города, который столько жизней отдал бы для победы. Его история — история всей Отечественной войны: и если мы вошли в Берлин, то потому, что немцы не вошли в Ленинград».