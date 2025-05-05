«Сад памяти» в «Аэропарке»

5 мая столица Ленинградской области присоединилась к международной акции «Сад памяти»: ежегодно добровольцы по всему миру создают такие «зеленые памятники» в честь героев Второй мировой. В Гатчине «Сад памяти» разбили на Аэродроме – на территории общественного пространства «Аэропарк», рядом со скейт-площадкой.

Акцию к 80-летию Победы организовало Гатчинское лесничество совместно с администрацией округа. Был выделен участок, лесничество сделало разметку, сотрудники УБДХ с помощью буровой установки подготовили лунки, привезли инвентарь, плодородную землю и обеспечили полив.

Участников акции приветствовал заместитель главы администрации Гатчинского округа Илья Носков. В посадке приняли участие ветераны и школьники, депутаты, волонтеры Победы, почетные граждане Гатчины и района, представители гатчинских предприятий и организаций, в том числе сотрудники администрации, МЧС, Управления подземного хранения газа, ребята из Рождественского школьного лесничества и другие.

Посадочный материал сотрудники Гатчинского лесничества доставили из Лужского селекционного семеноводческого центра. В «Саду памяти» будут расти дубы, каштаны, сирень, крымская сосна и лиственница. Всего добровольцы посадили более 80 саженцев, и все они должны хорошо прижиться. По словам специалистов, сейчас как раз самое подходящее время для посадки.

Международная акция «Сад памяти» проводится уже в шестой раз – по инициативе АНО «Сад Памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году посадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала.

Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодно сажать 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Каждый год в России и зарубежом появляются новые «зеленые памятники», за пять лет проведения акции к посадке памятных садов присоединились добровольцы из 78 стран мира, которые посадили, в общей сложности, более 130 млн деревьев.

Екатерина Дзюба