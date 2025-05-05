В «Потоке» - вручение паспортов и новые планы

Торжественное вручение паспортов юным гатчинцам в рамках федеральной программы «Движения Первых» «Мы - граждане России» стало первым официальным мероприятием, которое дало старт сотрудничеству между молодежным пространством «Поток» - филиалом областного центра «Молодежный» в Гатчине и местным отделением «Движения Первых».

Почетного права получить паспорта в торжественной обстановке были удостоены активисты из разных школ Гатчинского округа. Важную миссию взяла на себя депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Людмила Анатольевна пожелала ребятам успехов на новом этапе их жизни.

- Теперь у вас будут не только новые права, но и обязанности, в том числе за свои поступки. На ваши плечи ложится большая гражданская ответственность - именно вам предстоит определять, какой будет наша страна, наш регион, наш город. За вами будущее! Желаю вам успехов в учебе, достижения поставленных целей и активного участия в жизни родного края и всей нашей страны, - сказала Людмила Тептина, обращаясь к собравшимся.

Директор филиала государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный Центр «Молодежный» - «Молодежное пространство Ленинградской области «Поток» Леонид Красноперов поздравил школьников со знаменательным событием – первым шагом во взрослой жизни и выразил надежду, что они станут достойными гражданами своей страны, будут чтить ее историю и традиции.

Мероприятие проходило с соблюдением всех необходимых ритуалов. По традиции в начале церемонии прозвучал гимн Российской Федерации, который объединил всех присутствующих. Знаменная группа Гатчинской школы №9, чеканя шаг, выполнила свою миссию. Мероприятие завершилось памятной фотосессией, запечатлевшей этот важный момент в жизни молодых граждан.

Для всех желающих активисты «Движения Первых» провели экскурсию по новому молодежному пространству и рассказали о возможностях, которые есть у ребят для реализации своего потенциала. В здании разместилось пространство для молодых семей, «Пространство Добра», «Пространство Движения Первых», киберпространство «Киберпоколение», музей СВО, киноклуб, кабинет психолога и конференц-зал. Их оснащению можно позавидовать: современное звуковое, световое и мультимедийное оборудование, компьютерная техника, большой плазменный телевизор и интерактивные панели.

Сейчас бывшее здание института ИВЭСЭП делят два филиала учреждений, подведомственных областному комитету по молодежной политике.

- В здании разместилось молодежное пространство «Поток» и арт-резиденция Ленинградской области (это творческое молодежное направление). Здесь можно работать самостоятельно или командой, провести совещание, организовать мероприятие, разработать свой социальный проект, организовать обучение, тренинг, - пояснил Леонид Красноперов.

Прежде чем возглавить филиал областного центра «Молодежный» в Гатчине, Леонид Красноперов работал в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания «Авангард-47». В Гатчинском районе служил в армии. Теперь здесь и работает, и живет.

- Недавно у нас завершились строительные работы. Сейчас завершается расстановка мебели и оборудования. Мы уже взаимодействуем с местным отделением «Движения Первых», общественными организациями, в том числе волонтерскими. Работа идет. У нас собрались фокус-группы, в том числе с советниками по воспитанию школ. Будем налаживать систему взаимодействия, - отметил Леонид Красноперов.

Татьяна Можаева