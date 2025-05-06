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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.05.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Ивановка,

д. Романовка(частично),

СНТ Ижора,

СНТ Ручеёк.

 

07.05.2025 с 10:00 до 17:00

г. Гатчина:

Тер. СНТ Электростандарт,

СТД Петрович.

 

07.05.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

массив Ротково,  д. Новое Хинколово;

д. Корписалово;

д Ротково

тер. СНТ Оазис;

СНТ Никольское;

с. Никольское.