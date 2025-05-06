Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.05.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Ивановка,
д. Романовка(частично),
СНТ Ижора,
СНТ Ручеёк.
07.05.2025 с 10:00 до 17:00
г. Гатчина:
Тер. СНТ Электростандарт,
СТД Петрович.
07.05.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
массив Ротково, д. Новое Хинколово;
д. Корписалово;
д Ротково
тер. СНТ Оазис;
СНТ Никольское;
с. Никольское.
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