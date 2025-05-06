Каким будет День Победы в Гатчине в 2025 году
Город воинской славы Гатчина встретит День Победы в Великой Отечественной войне парадом, шествием Бессмертного полка, легкоатлетической эстафетой, концертными программами и фейерверком.
Афиша мероприятий в городе Гатчине 9 мая 2025 года:
9.00 - выставки военной техники (пр.25 Октября, территория нижней парковки Дома культуры);
9.30 - церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы» (пр. 25 Октября);
10.00 - торжественное прохождение войск Гатчинского гарнизона (пр. 25 Октября);
11.00 – торжественное мероприятие на мемориале воинской славы (ул. Солодухина);
12.00 - акция «Бессмертный полк» (по пр. 25 октября до Гатчинского дворца, проход в колонну шествия будет организован с 11.00 через три пропускных пункта – у Ингербургских ворот, на перекрестке пр. 25 октября с улицами 7 Армии и Гагарина);
13.00 - театрализованное действие «Весна всегда будет» (плац у Дворца);
14.00 - вокально-танцевальная программа (сквер «Юность»);
14.00 – 15.30 - 62-я легкоатлетическая эстафета (пр. 25 октября);
15.00 – 17.00 - концертная программа, посвященная празднованию Победы в Великой Отечественной войне (ул. Генерала Кныша, общественное пространство «Аэропарк»);
15.00 – праздничная программа городских библиотек (ул. К. Подрядчикова, площадка у спорткомплекса «Волна»);
19.30 – 22.00 - праздничная программа (плац у Гатчинского дворца);
22.00 – фейерверк (стадион «Балтийский»).