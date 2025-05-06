Ленобласть создает условия для трудоустройства участников СВО

«Условия для работодателей — срок трудового договора не менее 2 лет и зарплата не ниже 75% от средней по региону. Субсидия перечисляется за каждого трудоустроенного ветерана — её можно направить на пополнение оборотных средств предприятия и материальную помощь участникам спецоперации.

Сохранили возможность одновременно получить и уже действующую региональную субсидию на адаптацию рабочего места для работника с ОВЗ и компенсацию расходов по его заработной плате.

Социальная интеграция в Ленобласти — не слова, а дела», — отметил в своем телегам-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Перед трудоустройством участник СВО при содействии Кадрового центра Ленинградской области может бесплатно обучиться новой профессии или повысить имеющуюся квалификацию.

Кроме того, существует программа опережающего обучения, в рамках которой работник предприятия, вернувшийся на свое рабочее место после СВО, может пройти бесплатно повышение квалификации.