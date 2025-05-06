Стартовал «Марш Памяти по Зеленому поясу Славы»

В торжественной церемонии открытия от имени губернатора Ленинградской области приняла участие вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

«80 лет назад закончилась война, но она навсегда осталась в каждой российской семье. Мы храним эту память не только в книгах и учебниках, в датах и на мемориалах, мы храним ее в сердцах. Мы храним святую память, защищаем ее, приумножаем её подвиги и победы. Марш Памяти — это наш общий шаг навстречу тем, кто защитил свободу, честь и будущее нашей страны. Такие мероприятия важны не только как дань уважения, но и как связующая нить между поколениями. Они объединяют нас — молодежь, ветеранов, потомков героев — в едином чувстве благодарности и гордости. Сегодня мы не просто вспоминаем — мы благодарим. И бережно передаём правду о войне новым поколениям», — подчеркнула Анна Данилюк.