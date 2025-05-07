9 мая в Гатчине ограничат движение автотранспорта

С 06.00 до 24.00 будет закрыт для движения участок Красноармейского пр. - от ул. Нестерова до ул. Жемчужина.

С 6-00 до 14-00 будут закрыты пр. 25 Октября и выезды с прилегающих к нему улиц, пл. Коннетабля.

С 07.00 до 16.00 – парковка (нижняя) пр. 25 Октября, д.1; Банный переулок от ул. Чкалова до нижней парковки Дома культуры.

С 10.00 до 13.00 – ул. Станционная - от ул. Солодухина до ул. Максимкова.

В связи с ограничениями изменятся маршруты движения автобусов.

С 6-00 до 14-00 (закрытие Красноармейского пр., пл. Коннетабля, пр. 25 Октября):

Маршруты №№ 3,7 (только до Балтийского вокзала). По маршрутам следования – Красноармейский пр. - ул. Григорина – Балтийский вокзал (разворот) – ул. Григорина - Красноармейский пр. – по маршрутам следования.

Маршрут № 4 (только до Балтийского вокзала). По маршруту следования – Балтийский вокзал (разворот) ул. Григорина – по маршруту следования.

Интервал движения: 30 мин.

Маршрут № 27. Ожидание снятия ограничений.

Маршруты №№ 8, 28. Отмена.

Маршруты №№ 21, 2 (только до Балтийского вокзала). По маршрутам следования – ул. Григорина – Балтийский вокзал (разворот) – ул. Григорина - по маршрутам следования.

Интервал движения: 30 мин.

Маршрут № 107 (только до Балтийского вокзала). По маршруту следования – ул. Григорина – Балтийский вокзал (разворот) – ул. Григорина - по маршруту следования.

От г. Гатчины отмена рейсов: 7-00, 8-30, 10-15, 12-00, 14-50, 16-40, 18-10.

От д. Большое Верево отмена рейсов: 6-25, 7-45, 9-20, 11-05, 14-00, 15-55, 17-25, 19-10.

Маршрут № 514 (только до Балтийского вокзала). По маршруту следования – ул. Григорина – Балтийский вокзал (разворот) – ул. Григорина - по маршруту следования.

Маршруты №№ 518,521,524, 526, 533,537 (только до Балтийского вокзала). По маршрутам следования – ул. Григорина – Балтийский вокзал (разворот) – ул. Григорина - по маршрутам следования.

Отмена по маршруту № 518: рейс на 7-30 от г. Гатчины.

Отмена по маршруту № 518: рейс на 8-05 от д. Ивановки.

Маршрут № 525 (только до Балтийского вокзала). По маршруту следования – ул. Григорина – Балтийский вокзал (разворот) – ул. Григорина - по маршруту следования.

От г. Гатчины отмена рейсов: 6-20, 7-35, 9-05, 12-35,14-00, 15-20, 17-00, 18-20.

От п. Новый Учхоз отмена рейсов: 6-50, 8-10, 9-45, 13-15, 14-40, 16-00, 17-40, 19-00.

Маршрут № 543. Отмена.

Маршруты №№ 513,516,531,539,540. По маршрутам следования – Б. Колпаны (остановка Большие Копаны -1 по адресу Киевское ш., 50А) (разворот) - Р-23, Киевское ш. (объездная) – п. Пригородный – Варшавский вокзал.

Маршруты №№ 522,523,523а,530,536 По маршрутам следования – Б. Колпаны – Р-23, Киевское ш. (объездная) – п. Пригородный – Варшавский вокзал.

Отмена по маршруту № 523: рейс на 7-00 от г. Гатчины.

Отмена по маршруту № 523: рейс на 8-15 от д. Луйсковицы.

Маршрут № 18. г. Гатчина, ул. Старая Дорога – ул. Диагональная – ул. А. Зверевой – ул. Г. Кныша - ул. Киевская - д. Б. Колпаны - Р-23, Киевское ш. (объездная) – д. Вайя - далее по маршруту следования.

Обратно: По маршруту следования – д. Вайя- Р-23, Киевское ш. (объездная) - д. Б. Колпаны - ул. Киевская – ул. Старая Дорога - ул. Диагональная.

Маршрут № 18А. г. Гатчина, микрорайон Въезд – заезд к мемориалу Мирным гражданам Советского Союза - далее по маршруту следования.

Маршрут № 100. Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7-й Армии– ул. Чехова – далее по маршруту следования.

Маршрут № 151. По маршруту следования – Варшавский вокзал – ул. Чехова – Инновационный проезд - Ленинградское ш. - Въезд.

Маршрут № 527. Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова –по маршруту следования.

Маршруты №№ 431, 529. Варшавский вокзал – ул. Чехова –по маршрутам следования.

Маршруты №№ 517, 631. Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Инновационный проезд - Ленинградское ш. - далее по маршрутам следования.

Движение в обратном направлении осуществляется по тем же трассам.

С 14-00 до 16-00 (закрытие Красноармейского пр., пр. 25 Октября):

Маршрут № 3. По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Инновационный проезд - Ленинградское ш. - магазин ОКЕЙ.

Маршрут № 4. По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Инновационный проезд - Ленинградское ш. – Въезд – ул. Рощинская – ул. Изотова.

Маршрут №№ 7, 27. Ожидание снятия ограничений.

Маршруты №№ 8, 28. Отмена.

Маршрут № 21. По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Ингербургский пр-д. -ТРК «Кубус».

Маршрут № 22. По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал.

Маршрут № 107. По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – далее по маршруту следования.

Маршрут № 543. Отмена.

Маршруты №№ 18 (с заездом к мемориалу Мирным гражданам Советского Союза), 18А. По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Чехова – далее по маршруту следования.

Маршрут № 100. Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7-й Армии– ул. Чехова – далее по маршруту следования.

Маршрут № 151. По маршруту следования – Варшавский вокзал – ул. Чехова – Инновационный проезд - Ленинградское ш. - Въезд.

Маршрут № 527. Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова –по маршруту следования.

Маршруты №№ 431,529. Варшавский вокзал – ул. Чехова –по маршрутам следования.

Маршруты №№ 517, 631. Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Инновационный проезд - Ленинградское ш. - далее по маршрутам следования.

Движение в обратном направлении осуществляется по тем же трассам.