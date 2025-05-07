Лига школ по волейболу назвала сильнейших

В течение всего учебного года юные волейболисты сражались за выход в финал.

Поддержать ребят приехали известные волейболисты:

- Александр Бутько – белорусский и российский волейболист, связующий, чемпион игр XXX Олимпиады в Лондоне 2012 года, чемпион Европы 2017 года в составе сборной России, заслуженный мастер спорта России;

- Денис Шипотько – российский волейболист, доигровщик, мастер спорта международного класса, в составе молодежной сборной России победитель Всемирной Универсиады в Казани 2013 года;

- Максим Шульгин – российский волейболист, связующий, тренер волейбольного клуба «Автомобилист», серебряный призер чемпионата России (2017/18), победитель Высшей лиги «А» (2007/08), победитель Кубка Сибири и Дальнего Востока (2015).

Каждый из них отметил высокий уровень организации, необходимость проведения подобных мероприятий, а также вдохновил юных игроков на новые свершения.

С первых забитых мячей стало понятно, что команды ожидает упорная борьба за право назваться победителем Первенства Лиги школ по волейболу.

Среди юношей победителями турнира стала команда Сусанинской школы, 2 место – Гатчинская школа №7, 3 место – Коммунарская школа №2, 4 место – Сиверская школа №3.

У девушек победу праздновала команда Гатчинской школы №2. Серебро завоевала команда Гатчинской школы №9, бронзу – Коммунарская школа №3, 4 место у команды Гатчинской школы №7.

Победители и призеры получили кубки, памятные медали и индивидуальные награды.

Но финал Лиги – это не только волейбол. Для болельщиков была организована развлекательная программа с конкурсами и интерактивами на волейбольную тематику. Любой желающий мог принять участие в веселых состязаниях, выиграть сувениры и зарядиться позитивом.

Финал Лиги школьников по волейболу еще раз доказал: спорт объединяет, вдохновляет и делает школьную жизнь насыщеннее и интереснее.

По информации АНО «Путь к успеху»