Лига школ по волейболу назвала сильнейших
В Гатчине в спорткомплексе «Арена» прошел финал четырех Первенства Лиги школ по волейболу. Организатором турнира выступила автономная некоммерческая организация «Путь к успеху».
В течение всего учебного года юные волейболисты сражались за выход в финал.
Поддержать ребят приехали известные волейболисты:
- Александр Бутько – белорусский и российский волейболист, связующий, чемпион игр XXX Олимпиады в Лондоне 2012 года, чемпион Европы 2017 года в составе сборной России, заслуженный мастер спорта России;
- Денис Шипотько – российский волейболист, доигровщик, мастер спорта международного класса, в составе молодежной сборной России победитель Всемирной Универсиады в Казани 2013 года;
- Максим Шульгин – российский волейболист, связующий, тренер волейбольного клуба «Автомобилист», серебряный призер чемпионата России (2017/18), победитель Высшей лиги «А» (2007/08), победитель Кубка Сибири и Дальнего Востока (2015).
Каждый из них отметил высокий уровень организации, необходимость проведения подобных мероприятий, а также вдохновил юных игроков на новые свершения.
С первых забитых мячей стало понятно, что команды ожидает упорная борьба за право назваться победителем Первенства Лиги школ по волейболу.
Среди юношей победителями турнира стала команда Сусанинской школы, 2 место – Гатчинская школа №7, 3 место – Коммунарская школа №2, 4 место – Сиверская школа №3.
У девушек победу праздновала команда Гатчинской школы №2. Серебро завоевала команда Гатчинской школы №9, бронзу – Коммунарская школа №3, 4 место у команды Гатчинской школы №7.
Победители и призеры получили кубки, памятные медали и индивидуальные награды.
Но финал Лиги – это не только волейбол. Для болельщиков была организована развлекательная программа с конкурсами и интерактивами на волейбольную тематику. Любой желающий мог принять участие в веселых состязаниях, выиграть сувениры и зарядиться позитивом.
Финал Лиги школьников по волейболу еще раз доказал: спорт объединяет, вдохновляет и делает школьную жизнь насыщеннее и интереснее.
По информации АНО «Путь к успеху»