Работники завода«Буревестник» почтили память фронтовиков

7 мая у стелы, установленной в Гатчине на территории завода «Буревестник», прошел многолюдный митинг. Площадь была полна людей, несмотря на проливной дождь со снегом, а вот стулья для ветеранов были практически пусты. Все меньше и меньше остается с нами участников войны…

На стеле размещены барельефы красноармейцев, символы победы и вечной памяти, мемориальная табличка «Они погибли за Родину» с 20 именами и слова «Мы встали, грудью заслонив Россию, своею кровью землю оросили, мы подарили миру светлый мир».

Отметим, что стела, установленная на средства предприятия в 1975 году в честь трудящихся завода, павших в боях за Родину в Великую Отечественную войну, содержится в образцовом порядке. К 80-летию Победы ее еще раз освежили, а территорию благоустроили.

На митинге вспомнили славную историю предприятия, отметившего в прошлом году 100-летие.

В первые же дни войны многие рабочие предприятия (тогда эта была артель «Цветметштамп») ушли на фронт. Без суматохи и остановки производства руководители артели начали перераспределение и подбор кадров. Часть способных учеников перевели на более ответственные участки, женщин – на «мужскую» работу. Пришли на производство жены ушедших на фронт.

В 1941 году газета «Красногвардейская правда» рассказывала о трудовом подъеме и поименно перечисляла всех, кто работал, не считаясь со временем, вплоть до эвакуации артели.

Участники митинга почтили минутой молчания память ушедших из жизни фронтовиков и тех, кто в суровые годы войны ковал победу в тылу.

Работники предприятия возложили к стеле цветы и венок славы.

Татьяна Можаева