В Гатчине прошли торжественно-траурные митинги

По традиции митинги прошли в парке Сильвия у памятника 25-ти комсомольцам-подпольщикам, на Корпиковском шоссе у памятника защитникам Ленинградского неба и на Тосненской ветке у памятника погибшим в концлагерях.

Участниками митингов стали ветераны, учащиеся гатчинских школ, молодежный актив, представители администрации и депутатского корпуса.

- Накануне Дня Победы мы вспоминаем всех, кто пал жертвой трагических событий Великой Отечественной войны – воинов, мирных жителей, узников фашистских концлагерей. Сегодня, возлагая цветы к памятнику 25-ти героям, комсомольцам-подпольщикам, мы чествуем всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины, кто сражался и погиб на гатчинской земле. Вечная им слава - и вечная память, - сказал, обращаясь к участникам митинга, заместитель главы администрации Гатчинского округа Илья Носков.

Участники митинга почтили минутой молчания память павших воинов.

Каждый митинг завершался возложением венков, цветов и гирлянд славы.

Фото пресс-службы администрации Гатчинского округа