Дорогам воинской славы посвящается...

Фронтовые дороги войны, места памяти, воинские мемориалы «по следам» Великой Отечественной войны... На гатчинской земле почти каждая пядь земли дышит историей героических и страшных событий, происходивших здесь во время войны. Даже воздух в памятных местах пропитан великой скорбью и болью утрат, и, одновременно, величайшей радостью Победы и самоотверженной любовью к Родине.

Праздничный концерт начался со знаменитой песни «Эх, дороги» в исполнении вокального ансамбля «Морошка». А где дороги, там и регулировщики движения: именно им, фронтовым регулировщицам, посвятили свою хореографическую композицию артисты танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо».

Как напомнил ведущий концерта, Вячеслав Клюев, каждый предмет в нашем окружении несет в себе уникальную историю, полную событий и воспоминаний. Особое место среди таких вещей занимают дорожные указатели. Это не просто средства навигации: это хранители памяти, знаки, которые рассказывают о месте, на которое указывают. Они вносят важный вклад в сохранение исторической памяти, служат мостом между поколениями, напоминая о значимости мира, за который боролись наши предки.

Именно дорожные указатели Гатчинского округа в этот день «вели» гатчинцев дорогами Красногвардейского укрепрайона, направляя к памятным местам героических сражений и боевой славы Великой Отечественной войны.

Среди таких указателей-табличек - мемориалы «Борницкий рубеж обороны», посвященный 2-му батальону курсантов-пограничников Ново-Петергофского военно-политического училища НКВД; «Танк ИС-2», установленный в поселке Новый Учхоз в память о знаменитой битве танкового экипажа под командованием Зиновия Колобанова; памятник МИГ-21», установленный в микрорайоне «Аэродром» в Гатчине».

О сражении моряков крейсера «Аврора» на 31 километре Киевского шоссе рассказывает мемориал «Артиллеристам «Авроры». О страшной участи тысяч советских патриотов, погибших от рук немецких палачей в поселке Сиверский, напоминает мемориал «Строганов мост». Грандиозным символом памяти и скорби стал мемориальный комплекс в деревне Зайцево, посвященный мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны...

Об этих и многих других местах и событиях рассказывали, пели и танцевали юные и взрослые артисты — участники творческих коллективов Гатчины. Среди них — театральная студия «Контакт», хор русской песни «Гатчанка», вокально-эстрадная студия «Маленькая страна», ансамбли бального танца «Партита», «Жемчужина» и «Эльдорадо», народный ансамбль гусляров «Перезвон».

Зрители тепло приветствовали участников хора ветеранов войны и труда, которые вышли на сцену с портретами своих героев из «Бессмертного полка». Со слезами на глазах слушали пронзительную блокадную песню «Саночки» в исполнении наших гостей из Дома культуры деревни Разбегаево (Ломоносовский район) Е. Ольковой и ансамбля «G-dance». Специальные гости концертной программы в Гатчине — народный вокальный ансамбль «Ретро-хит» из города Пушкин - исполнили песни военных лет и послевоенные советские хиты.

Вспоминали на концерте и героев специальной военной операции, не уступающих своим дедам и прадедам в мужестве, стойкости и преданности Отчизне. В их честь артисты бального танца «Партита» подготовили хореографическую композицию «Су-24». В исполнении юного солиста вокальной эстрадной студии «Маленькая страна» Ивана Разживина прозвучала знаменитая «Кукушка» Виктора Цоя, ставшая символом борьбы с современным нацизмом.

Праздничный концерт в «Аэропарке» завершился песней «День Победы», которую исполняли все, кто в этот день пришел сюда почтить память своих дедов и прадедов.

Юлия Лысанюк