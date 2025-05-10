Ленобласть объединила жителей приграничья в День Победы
Ставший уже традиционным концерт прошел в Ленинградской области у стен Ивангородской крепости — песням военных лет подпевали на российской и эстонской сторонах Наровы.
Жителей Ивангорода и Нарвы, для которых День Победы по-настоящему дорог, со сцены поздравил Александр Дрозденко.
«Мы третий год подряд здесь, на берегу Наровы, у стен древней Ивангородской крепости проводим концерт, посвященный Дню Победы. В этом году концерт посвящен 80-летию Великой Победы <…>. Наша Победа — вне времени, вне политики и вне границ, потому что мы знаем, какой ценой она завоевана. И мы знаем, что сила в правде. Именно советский солдат сломал хребет фашизма — в логове нацизма в Берлине. И мы заплатили самую высокую цену за победу, освобождая свою страну и мир от коричневой чумы. Это не только жизни наших солдат, это жизни женщин, стариков, детей, которые погибали под бомбёжками, были замучены в лагерях и умирали от голода в изгнании. Но народ и армия были едины, и меч Победы ковался в тылу. И сегодня мы говорим правду о войне. Не только о героизме, не только о победе. Мы говорим о той трагедии, которую пережил наш единый народ в годы Великой Отечественной войны. Мы это помним. И никогда никто не заставит нас переписать историю, поменять календарь или поменять нашу душу и заменить наше сердце. Это невозможно. Наша сила правды. Одна победа одна страна и один народ. С праздником Победы!», — подчеркнул губернатор.
Концерт организован при поддержке Всероссийского государственного университета юстиции. Его ректор Ольга Александрова поздравила ивангородцев и наровчан с 80-летним юбилеем Победы.
Со сцены звучали «Священная война», «Катюша», «Не думай о секундах с высока», «Волховская застольная», «Темная ночь»,«Синий платочек», «Смуглянка», «С чего начинается Родина», «На безымянной высоте», «День Победы».
В концерте приняли участие Сосо Павлиашвили, Татьяна Буланова, коллективы «Фабрика», «Атаман», «Сябры» и другие.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области