Победа Софьи Кнуровой
В Выборге 10 мая прошли соревнования «Веснушка» в рамках Всероссийских соревнований по вольной борьбе «Мисс Борьба» среди девушек до 16 и до 18 лет и юниорок до 21 года.
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На соревнованиях «Мисс борьба» в этом году собралось свыше 200 участниц из 24 регионов России – от Ленинградской области до Краснодарского края, Белгородская области, Воронежа и Севастополя. География спортсменок из области также обширная – это и Тихвин, Кингисепп, Гатчина. Приехали спортсменки из дружественной Беларуси.
Соревнования для девочек до 11 лет получило название «Веснушки». Воспитанница Гатчинской школы вольной борьбы Софья Кнурова поднялась на высшую ступень пьедестала - заняла первое место.
Поздравляем Соню и ее тренера Суровцеву Марину Игоревну с этой заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов.
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