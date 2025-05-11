Победа Софьи Кнуровой

На соревнованиях «Мисс борьба» в этом году собралось свыше 200 участниц из 24 регионов России – от Ленинградской области до Краснодарского края, Белгородская области, Воронежа и Севастополя. География спортсменок из области также обширная – это и Тихвин, Кингисепп, Гатчина. Приехали спортсменки из дружественной Беларуси.

Соревнования для девочек до 11 лет получило название «Веснушки». Воспитанница Гатчинской школы вольной борьбы Софья Кнурова поднялась на высшую ступень пьедестала - заняла первое место.

Поздравляем Соню и ее тренера Суровцеву Марину Игоревну с этой заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов.