Благодаря конкурсу Знание.Родители в школе Ленобласти открылся музей

Благодаря полученному гранду в школе №3 города Мурино открылся уникальный музей «От прошлого в будущее через технологии». Он создан в память об участниках Великой Отечественной войны, событиях блокадного Ленинграда и спасительной Дороге жизни.

На торжественное открытие собрались педагоги, дети и их родители, а также представители администрации района.

«Полностью идея и ее воплощение принадлежат коллективу школы, родительской общественности и самим детям. Все, что здесь представлено, сделано руками детей. Конечно, использовали современные технологии. В этой школе есть кванториум, который позволяет использовать современные ресурсы. Это 30-й музей у нас во Всеволожском районе. Сегодня мы еще презентовали сборник «Сохраняем память на веках», в который включены все музеи школьные на территории района. Я думаю, что крайне важно нам сохранять историческую память», — отметила заместитель главы Всеволожского района, член реготделения Общества «Знание» Светлана Цымбаревич.

Концепция музея объединяет в себе историю, традиции, культуру и современность. В экспозиции — макеты исторических и памятных мест войны, созданные школьниками в программах для моделирования и напечатанные на 3D-принтере. Здесь представлены «Румболовская гора», памятник «Цветок жизни», каменные листки дневника Тани Савичевой, «Разорванное кольцо», Осиновецкий маяк и множество других.

В день открытия состоялась первая экскурсия по выставочным залам. Также участники мероприятия смогли принять участие в интерактивной игре, главной темой которой стали события Великой Отечественной войны.

Напомним, что конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании ВРК. На нем Первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 миллиард рублей. По итогам первого конкурса свои проекты подали 5003 школы. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны.