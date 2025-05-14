Кто останется без света 15 мая в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 15 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
15.05.2025 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ТУ:
п. Вырица, ул. Фрунзе д.54А, д.56А; ул. Труда, д.26, д.26А, д19-31Б; Новый переулок.
16.05.2025 с 09:00 до 15:00
Таицкое ТУ:
д. Старицы, д.1-22.
15.05.2025 с 10:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
д. Нижняя,
д. Гяргино.
15.05.2025 с 08:00 до 17:00
Сусанинское ТУ:
п. Семрино.
15.05.2025 с 10:00 до 18:00 на 2 часа в указанный период
ВеревскоеТУ:
д. Зайцево,
СНТ «Ижора».
д. Дони,
СНТ «Дони».
15.05.2025 с 09:00 до 18:30 кратковременные отключения 2 раза по 30 минут в указанный период.
Елизаветинское ТУ:
п. Елизаветино (Николаевка) частично.
15.05.2025 с 10:00 до 17:30
Новосветское ТУ:
д. Пустошка,
Промзона, бывшие свинарники,
Тер. Новый Свет-2,
п. Новый Свет,
д. Сабры,
д. Малое Замостье.
15.05.2025 с 09:00 до 18:00
Пудомягское ТУ:
д. Вярлево, ул. Дорожная, д.2а, д.4, д.4а;
п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная,
СНТ «Комсомолец».
д. Корпикюля.
15.05.2025 с 09:00 до 16:30
г. Коммунар
ИП «Гаврик», промзона 3 участок 8.