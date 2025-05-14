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Кто останется без света 15 мая в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 15 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

15.05.2025 с 10:00 до 16:30

Вырицкое ТУ:

п. Вырица, ул. Фрунзе д.54А, д.56А; ул. Труда, д.26, д.26А, д19-31Б; Новый переулок.

 

16.05.2025 с 09:00 до 15:00

Таицкое ТУ:

д. Старицы, д.1-22.

 

15.05.2025 с 10:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

д. Нижняя,

д. Гяргино.

 

15.05.2025 с 08:00 до 17:00

Сусанинское ТУ:

п. Семрино.

 

15.05.2025 с 10:00 до 18:00 на 2 часа в указанный период

ВеревскоеТУ:

д. Зайцево,

СНТ «Ижора».

д. Дони,

СНТ «Дони».

 

15.05.2025 с 09:00 до 18:30 кратковременные отключения 2 раза по 30 минут в указанный период.

Елизаветинское ТУ:

п. Елизаветино (Николаевка) частично.

 

15.05.2025 с 10:00 до 17:30

Новосветское ТУ:

д. Пустошка,

Промзона, бывшие свинарники,

Тер. Новый Свет-2,

п. Новый Свет,

д. Сабры,

д. Малое Замостье.

 

15.05.2025 с 09:00 до 18:00

Пудомягское ТУ:

д. Вярлево, ул. Дорожная, д.2а, д.4, д.4а;

п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная,

СНТ «Комсомолец».

д. Корпикюля.

 

15.05.2025 с 09:00 до 16:30

г. Коммунар

ИП «Гаврик», промзона 3 участок 8.