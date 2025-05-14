Вас ждёт несравненная Вяльцева

Идея родилась во время экскурсии, когда, включая на патефоне песни по заявкам, коллекционер Анатолий Горбатенко достал из фондов (а в его коллекции около тысячи пластинок) раритет с записью одной из самых знаменитых русских эстрадных певиц Анастасии Вяльцевой (1871–1913).

Это ли не чудо – записи 120 лет! Да еще и Анастасия Вяльцева, которую называли «Несравненной». Вот так, с большой буквы. Такая звезда достойна особой встречи! И решили посвятить ей отдельную программу.

Анастасия Вяльцева вошла в искусство «белой цыганкой», «королевой романса» и «чайкой русской эстрады», а еще «русской Золушкой» и виртуозным мистификатором, окутавшим свою жизнь тайнами и загадками.

Концерты, где она исполняла романсы, проходили с неизменным аншлагом. Граммофонные пластинки с ее песнями стоили дорого и расходились, как горячие пирожки. На волне успеха она записала почти полторы сотни дисков. Она добилась признания и заработала огромное состояние.

Анастасия Вяльцева приезжала в Гатчину к писателю Александру Куприну, 155-летие которого будет отмечаться в этом году в нашем городе. Они были почти ровесниками. Певица выступала в театрах Сиверской, бывала в Прибытково. А после ее отъезда летними вечерами дачники садились у самовара и «заводили» Вяльцеву...

Музей гатчинского патефона приглашает на музыкальную встречу, посвященную этой неординарной женщине. Погрузиться в атмосферу конца XIX – начала XX веков поможет знакомство со старинной грампластинкой и историей ее создания, а также голос несравненной Вяльцевой на старинном гатчинском патефоне.

Встреча у патефона пройдет накануне Международного Дня музеев – в субботу 17 мая в 12 часов. Программа длится 1 час.

В этот же день в Музее гатчинского патефона вас ждут обзорные экскурсии, знакомство с коллекцией действующих патефонов 1930-1940-х годов и историей забытой фабрики «Граммофон». Начало в 14.00, 15.00 и 16.00. Для удобства лучше заранее забронировать места по телефону + 7 (921) 333 54 83.

Адрес музея: Гатчина, ул. Володарского, 29А, e-mail: patephon_gatchina@mail.ru.

Дополнительная информация в социальной сети vk.com/gramophone.museum.