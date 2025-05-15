Ленобласть восстановит мемориальный комплекс «Невский порог»

«В 90-е годы вандалы унесли с мемориала на Ивановском пятачке весь металл, который можно было сдать. Предприятия Отрадного кустарным способом восстановили надпись. Комитет по сохранению культурного наследия поднял архивные материалы — есть проект, есть портреты героев, и барельефы можно восстановить. Дал поручение о восстановлении и современном благоустройстве мемориального комплекса Невский порог, посвященного защитникам Ленинграда», — отметил Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Глава региона сегодня побывал на площадке мемориального комплекса, возложил венок к монументу и провел совещание о восстановлении исторического памятника.

Напомним, Ивановский пятачок — небольшой плацдарм на берегу Невы в районе современного города Отрадное. Этот участок размером 400 метров по реке Тосне и 600 метров по Неве был отвоеван у немецких войск 19 августа 1942 года в ходе попыток прорыва блокады Ленинграда. Советские войска удерживали позицию до 21 января 1944 года, понеся значительные потери, исчисляемые десятками тысяч бойцов.

Снабжение плацдарма осуществлялось преимущественно ночными переправами. Основные боевые действия происходили в августе-сентябре 1942 года. В 1944 году на месте боев был установлен памятный обелиск, а в 1960-х годах создан мемориальный комплекс «Невский порог», ставший частью Зеленого пояса Славы. Сегодня это место напоминает о мужестве защитников Ленинграда.