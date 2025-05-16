Ленобласть — центр реабилитации для ветеранов СВО со всей страны

О реабилитации военнослужащих в Кластере комплексного сопровождения участников СВО на форуме рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Мы создали Кластер комплексного сопровождения участников СВО, и мы не делим участников специальной военной операции на тех, кто находится сегодня в ведении Министерства обороны или тех, кто уже вернулся в гражданскую жизнь. Мы четко понимаем, что нам нужно было создать единое окно, и таким единым окном в Ленинградской области выступил фонд «Защитники Отечества», и уже через это единое окно они помогают нам определять, кому и какая нужна помощь.

Конечно, медицинская реабилитация – это основное. Но говоря о комплексной реабилитации, мы должны понимать, важность моральной и психологической поддержки. Это возвращение ребят в активную жизнь. Это и возможность развиваться, получать новую специальность, получать новое место в жизни и быть активным в жизни. Мы помогаем сегодня ребятам не только встать на ноги, но и почувствовать себя нужными обществу, нужными ленинградской семье», — отметил губернатор.

На пленарном заседании форума заместитель Министра обороны РФ, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что медицина и сфера реабилитации должны соответствовать стандартам клиентоориентируемости, поэтому очень важно, чтобы человек, который получил, в том числе тяжелое ранение и инвалидность, имел возможность жить дальше полноценной жизнью.