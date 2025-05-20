Ленинградская область готовится к проведению международного Дня соседей

На заседании присутствовали: координатор федерального партийного проекта «Школа ЖКХ» в Ленинградской области Евгений Смирнов, заместитель председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области Оксана Авляханова, депутат совета депутатов МО «Светогорское городское поселение» Станислав Горбов, директор по закупкам ООО «УК «Гриндом» Ирина Токаренко, председатель Молодёжного парламента Законодательного собрания Ленинградской области Алина Коняева, помощник координатора федерального партийного проекта «Школа ЖКХ» в Ленинградской области Ульяна Акименкова, руководитель сектора Партийных проектов Наталья Чернова и руководитель сектора СМИ Регионального исполкома Партии Ирина Горюкова, победитель Всероссийской акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ» в Ленинградской области Николай Оноцко.

В ходе заседания обсуждались цели и задачи акции, а также утвержден план проведения праздничных мероприятий, которые пройдут в конце мая на территории всех районов и округов Ленинградской области.

Главная цель акции — укрепление добрососедских отношений, развитие культуры совместного управления многоквартирными домами, сплочение жильцов и выработка коллективных решений по благоустройству придомовой территории.

Международный день соседей традиционно проводится в последнюю пятницу мая — в этом году он пройдёт 30 мая. В рамках акции в Ленинградской области состоятся добрососедские мероприятия: чаепития, субботники, спортивные соревнования, мастер-классы и развлекательные программы.

Площадки откроются во дворах многоквартирных домов, в парках, скверах и других общественных пространствах.