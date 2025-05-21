На территории Гатчинского дома реабилитационного проживания - новые саженцы

Совместными усилиями было высажено 5 кустов крыжовника, 5 кустов красной смородины и 5 кустов чёрной смородины.

«Было очень приятно принять участие в сегодняшнем мероприятии! Мы дружно высадили саженцы вместе с постояльцами учреждения, которые принимали самое деятельное участие в процессе: то кустик польют, то землицы поднесут. Настоящие молодцы! Ну а лично для себя я лишний раз поняла, что садовые работы — моя стихия. Так что с удовольствием приму участие в следующей аналогичной акции!», — отмечает ведущий специалист Отдела сопровождения и автоматизации паспортно-регистрационного обслуживания населения АО «ЕИРЦ ЛО» Полина Кузьминская.

Стоит отметить, что ежегодный весенний визит молодёжного актива в дом реабилитационного проживания стал уже третьим по счёту! Впервые идея проведения акции была озвучена руководителем направления АО «ЕИРЦ ЛО» Кариной Скороход.

«Данная инициатива родилась в 2023 году. Я как раз принимала участие в местном конкурсе красоты, поскольку проживаю в Гатчинском районе. В голове тогда засел вопрос: а кому бы сделать благо? Вот тогда наше «королевское» сообщество участниц и подсказало мне идею с данным учреждением. Дело в том, что одна из конкурсанток являлась и является его работником! С тех пор и занимаемся озеленением. К сожалению, в сегодняшней акции принять участие не получилось — работа есть работа... Но мысленно я была вместе с ребятами!», — комментирует Карина Скороход.

Совместный труд на свежем воздухе подарил множество положительных эмоций! В качестве «вишенки на торте» руководство учреждения заверило всех участников, что их труд обязательно будет увековечен на памятных табличках, которые будут стоять рядом с растениями!

АО «ЕИРЦ ЛО» благодарит ЛОГБУ «Гатчинский дом реабилитационного проживания» за отзывчивость и участие!