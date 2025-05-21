Праздник спорта и здоровья

С 14 по 16 мая на турбазе «Связист» в Приозерском районе прошли соревнования Спартакиады ветеранов Ленинградской области. В программе были самые популярные виды спорта: плавание, стрельба из электронного оружия, шашки, дартс, легкая атлетика (кросс 500 м) и комбинированная эстафета.

Участниками Спартакиады стали 20 команд. В команду Гатчинского округа вошли:

- Татьяна Александрова, Гатчинская спортивная школа № 2,

- Екатерина Иванова, концерн «Электроприбор»,

- Борис Курицын, ООО «ЖКХ г. Гатчина»,

- Виктор Прудников, бассейн «Атлантика»,

- Сергей Кудрявцев.

Капитан команды - председатель Совета ветеранов Гатчинского округа Людмила Голубева.

По итогам соревнований 1 место заняла команда ветеранов Выборгского района, 2 место – команда Гатчинского округа, 3 место – команда Кировского района.

«Проигравших нет. Наши ветераны, пенсионеры - настоящий пример, что спорт необходим в любом возрасте. Горжусь вами, вы большие молодцы, так держать», - отметил председатель региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Юрий Олейник, который выступил в роли главного судьи соревнований.