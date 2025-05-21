«Забег.РФ»: 24 мая Гатчина станет пешеходной
В субботу, 24 мая, в Гатчине пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Забег стартует на пересечении улиц Красной и Соборной. Трасса пройдет по улицам Хохлова, Крупской и проспекту 25 Октября.
Движение автотранспорта по маршруту пробега с 7.00 до 14.00 будет ограничено на следующих участках дорог:
- пр. 25 Октября – от Революционного пер. до ул. 7 Армии (проезд по ул. 7 Армии открыт);
- ул. Хохлова – от пр. 25 Октября до ул. Крупской;
- ул. Крупской – от ул. Хохлова до ул. 7 Армии;
- ул. Радищева – от пр. 25 Октября до Госпитального переулка;
- Госпитальный переулок – от пр. 25 Октября до ул. Радищева;
- ул. Красная – от ул. Соборной до Госпитального переулка.
Движение автобусов по маршрутам в период ограничений будет осуществляться следующим образом:
- маршруты №№3, 4 по маршрутам следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – пр.
25 Октября – по маршрутам следования;
- маршруты №№7, 27 – ожидание до снятия ограничений;
- маршруты №№8, 28 – отмена;
- маршрут №21 по маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Ингербургский проезд – ТРК «Кубус»;
- маршрут №22 по маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал;
- маршрут №107 по маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – пр. 25 Октября – по маршруту следования;
- маршруты №№18,18А по маршрутам следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Чехова – ул. Рощинская – по маршрутам следования;
- маршрут №100 Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – пр. 25 Октября – по маршруту следования;
- маршрут №431 Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – пр. 25 Октября – по маршруту следования;
- маршруты №№517, 527 Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – пр. 25 Октября – по маршрутам следования;
- маршруты №№529, 631 Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – пр. 25 Октября – по маршрутам следования.
Движение в обратном направлении будет осуществляться по тем же трассам.