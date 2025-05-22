Жители Ленобласти стали чаще обращаться в органы власти через соцсети
В Ленобласти действуют 1744 официальные страницы органов власти и подведомственных учреждений в социальных сетях — госпабликов.
ЦУР Ленинградской области фиксирует постоянный рост обращений жителей на официальных страницы госучреждений. В сравнении с прошлым годом он составил 25%.
В последнее время наибольшую активность проявляют подписчики госпабликов учреждений культуры. На страницах библиотек, домов культуры, музеев региона жители узнают не только расписание культурных событий своих городов и поселков, но и задают вопросы и уточняют необходимую информацию.
«С начала года с помощью госпабликов жители смогли получить ответы более чем на 26 тысяч вопросов. Официальные страницы органов власти стали не только востребованной площадкой для получения полезной информации, но и эффективным каналом обратной связи», — рассказал председатель комитета по печати Ленинградской области Тимур Зайнуллин.