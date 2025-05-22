Жители Ленобласти стали чаще обращаться в органы власти через соцсети

ЦУР Ленинградской области фиксирует постоянный рост обращений жителей на официальных страницы госучреждений. В сравнении с прошлым годом он составил 25%.

В последнее время наибольшую активность проявляют подписчики госпабликов учреждений культуры. На страницах библиотек, домов культуры, музеев региона жители узнают не только расписание культурных событий своих городов и поселков, но и задают вопросы и уточняют необходимую информацию.