Через спорт и активности — к верному выбору

Запланировано свыше 100 различных областных и муниципальных мероприятий. Например, Всероссийские соревнования «Камни Карельского Перешейка 2025», Международный День йоги в Волосово, областные соревнования «Балтийские игры», акция «Мы против наркотиков», фестиваль «Летний движ» в Выборгском районе, квест «Свобода или зависимость» в Гатчинском муниципальном округе, Единый день профилактики в Ивангороде, акция-велопробег «Спорт против наркотиков» в Киришском районе, Спортивный танцевальный флешмоб «Вдох глубокий, руки шире!» в Шлиссельбурге, спортивно-туристический слет и молодежный районный фестиваль «Здоровье — это здорово!» в Тосненском районе.

Мероприятия направлены на формирование среди жителей, в первую очередь — среди молодежи, антинаркотического мировоззрения, развитие массового спорта, повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних, просвещение о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте.

Также в рамках Месячника будут работать «Телефоны доверия» территориальных органов МВД России на районном уровне Ленинградской области. Список телефонов по ссылке: https://kpb.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2025/05/05/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9C%D0%92%D0%94_-2025.docx

Подробнее с Планом подготовки и проведения Месячника (26 мая - 26 июня 2025) можно ознакомиться по ссылке: https://kpb.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2025/05/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_2025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.PDF