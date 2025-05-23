У выпускников девятых классов стартовала экзаменационная пора

В Гатчинском муниципальном округе 144 обучающихся сдавали ОГЭ по английскому языку и 1 обучающийся по французскому языку. Экзамен состоял из письменной и устной частей. Письменная часть включала задания по аудированию, чтению, письменной речи и контролю лексико-грамматических навыков. На её выполнение отводилось 2 часа (120 минут). Устная часть экзамена предполагала выполнение заданий по говорению, на которые каждому участнику давалось 15 минут.

Результаты ОГЭ станут известны в течение 10 календарных дней.

ОГЭ для девятиклассников — первое серьезное испытание в их школьной жизни. Учителя приложили все усилия, чтобы подготовить учеников к экзаменам. Они уделяли особое внимание объяснению сложных тем, проводили дополнительные занятия, предоставляли ученикам разнообразные материалы для подготовки к экзаменам.

«Я сдавала экзамен по английскому языку. Технически экзамен был организован хорошо, аппаратура работала исправно, все было хорошо слышно», - рассказала нам ученица 9 класса Татьяна.

Своим мнением поделилась организатор в аудитории: «Экзамен проходил в дружелюбной атмосфере. Все было четко организовано, работа в аудиториях велась согласно правилам экзамена».

ОГЭ по иностранному языку прошел в штатном режиме без нарушений. Контроль за соблюдением порядка проведения экзамена в ППЭ осуществляли общественные наблюдатели.