83 пары поженились в Ленинградской области в красивую дату 25.05.2025.

В этот день в Ленобласти также стартовали торжественные выездные регистрации в Выборгском замке, парке Монрепо, Домике на пристани в Шлиссельбурге, Вепсском центре в Винницах и центре ремесел «Светелочка» в Киришах.

Подобрать красивые места для выездных регистраций ранее поручил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона также поставил задачу построить Дворец бракосочетаний Ленинградской области и привести в надлежащее состояние отделы ЗАГСов.

На территории Гатчинского ЗАГСа появилась возможность провести церемонию в уютной и красивой открытой беседке!

Для подачи заявления на регистрацию брака обращайтесь в комитет по делам ЗАГС Гатчинского муниципального округа. Телефон для справок: 8 (81371) 33-300