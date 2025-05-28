83 пары поженились в Ленинградской области в красивую дату 25.05.2025.
Самым популярным стал недавно открывшийся после капитального ремонта ЗАГС в Ломоносовском районе, его выбрали 14 пар. В лидерах также Гатчина — 13 пар и Кировск — 9 пар.
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В этот день в Ленобласти также стартовали торжественные выездные регистрации в Выборгском замке, парке Монрепо, Домике на пристани в Шлиссельбурге, Вепсском центре в Винницах и центре ремесел «Светелочка» в Киришах.
Подобрать красивые места для выездных регистраций ранее поручил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона также поставил задачу построить Дворец бракосочетаний Ленинградской области и привести в надлежащее состояние отделы ЗАГСов.
На территории Гатчинского ЗАГСа появилась возможность провести церемонию в уютной и красивой открытой беседке!
Для подачи заявления на регистрацию брака обращайтесь в комитет по делам ЗАГС Гатчинского муниципального округа. Телефон для справок: 8 (81371) 33-300
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