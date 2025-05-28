Первая в Гатчинском округе

На первом заседании, которое состоялось 27 мая, предстояло не только наметить актуальный вектор деятельности, но и решить много организационных вопросов.

Общественников приветствовала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Она рассказала о ключевых задачах, которые предстоит решить в ближайшее время, и выразила уверенность, что активисты внесут в это дело свою лепту.

В ходе открытого голосования председателем Общественной палаты единогласно была избрана Лариса Пункина, заместителями - Елена Вахрина и Владимир Норкин. Все опытные руководители и специалисты, хорошо известные в Гатчинском округе.

Был утвержден новый регламент палаты. В числе новшеств - введение должности советника председателя Общественной палаты. Им стала член всех трех созывов Общественной палаты Гатчинского района, один из самых активных общественников - Жанета Гриненко из п. Елизаветино.

В ходе заседания были утверждены комиссии Общественной палаты – их будет три. Председателями комиссий избраны Марсель Васильев, Максим Поздняк и Ангелина Высоцкая.

В завершение членам палаты вручены удостоверения.

Татьяна Можаева