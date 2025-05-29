За благоустройство уже проголосовали 135 тысяч ленинградцев

«Мы видим очень сильную конкуренцию и борьбу за проекты благоустройства в 2025 году. Люди видят изменения и хотят влиять на развитие своих городов. Тем не менее, есть и отстающие: Ивангород, Гатчина, Приморск, Кингисепп, Любань и Приозерск, где люди голосуют не так активно. Отвечу на вопрос, зачем участвовать в программе. Голос — это не бюрократия и не формальность. По его итогам распределяются реальные деньги из федерального, областного и местного бюджетов. И от количества голосов зависит, какие территории попадут в приоритет. Чем активнее жители — тем больше шансов, что реализуют именно их проект, который разработан жителями», — рассказал заместитель председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

До 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru россияне старше 14 лет могут отдать голос за обновление общественных пространств. В этом году на голосование вынесено более 6 тыс. объектов в 1,6 тыс. муниципальных образованиях. В прошлом году жители 1,5 тыс. муниципальных образований отобрали 5 600 проектов — почти 100 из них в Ленинградской области. Многие проекты уже реализуются, а на некоторых работы завершены — например, в нашем регионе уже появилась Площадь Победы в Форносово.

Как подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в 2025 году жители России выбирают общественные пространства, которые будут благоустроены, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свои голоса уже отдали 12,7 млн человек. Голосовать за преображение территорий жителей агитируют волонтёры благоустройства. Ежегодно они помогают с выбором территорий, вынесенных на голосование: демонстрируют их, объясняют цели, задачи и значимость мнений жителей в реализации проектов благоустройства. В этом году добровольцы участвуют в голосовании уже в пятый раз. К сегодняшнему дню их ряды по всей стране составляют около 350 тыс. человек. Школьники, молодежь и серебряные волонтеры внесли важный вклад в благоустройство российских городов.

Стать волонтёром и помочь жителям своего города проголосовать за понравившийся объект благоустройства может любой россиянин старше 14 лет, зарегистрировавшись на портале Добро.рф до конца голосования — 12 июня.

Ежегодно всё больше россиян участвуют в выборе объектов благоустройства. Принятые обычными людьми решения очевидно влияют на преображение среды в городах и населенных пунктах. Это подтверждают и данные опроса ВЦИОМ, проведенного в 2024 году: 89% россиян считают благоустройство городской среды самыми заметными изменениями в их городе, которые произошли за год. Большинство опрошенных (86%) согласны с тем, что проекты по благоустройству делают среду проживания лучше, а голосование за благоустройство – это реальный способ повлиять на нее.