«Гатчинские лицедеи» – юбилейный год

Участники конкурса представили разножанровые постановки – от детского спектакля до юношеской драмы, от веселых стихотворений до военных композиций.

В жюри конкурса вошли: актриса Наивного театра, ведущая, преподаватель высшей категории по актерскому мастерству и художественному слову, эксперт всероссийских и региональных конкурсов Алёна Анисимова; режиссер театра кукол, преподаватель высшей категории по актерскому мастерству и художественному слову, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга «Педагогические надежды» Анна Бердникова; режиссер, актриса, преподаватель высшей категории по актерскому мастерству в Ленинградском областном колледже культуры и искусства Ирина Лаур.

Лауреатами I степени признаны:

- школа-студия актерского мастерства «Контакт» со спектаклем «Королевский бутерброд»;

- Екатерина Федорова с моноспектаклем «Блокадный воробей» (театр «Эксклюзив»);

- театральный коллектив «Мысли вслух» с отрывком из спектакля «Если тебя нет, то и меня нет» (Сяськелевская детская школа искусств);

- театр «Прайд» с отрывком из спектакля «Дорогая Елена Сергеевна».

После завершения конкурсного дня членами жюри были присуждены специальные призы.

Александр Косарев (театр «Прайд») получил награду «Лучший актер» за роль Бригелло из спектакля «Арлекин».

«Лучшей актрисой» стала Камила Гутникова, исполнившая роль Ежика в спектакле «Если тебя нет, то и меня нет» (Сяськелевская детская школа искусств).

Спектакль «Королевский бутерброд» школы-студии актерского мастерства «Контакт» признан «Лучшим спектаклем».

Награду «Лучший актерский состав» получил театр «Прайд».

«Лучшим режиссером» стала Марина Альбертовна Хейстонен (театр «Эксклюзив»).

Приз «Лучшая сценография» достался детской театральной студии «Чародеи» Таицкого культурно-досугового центра.

Хочется также отметить участников конкурса, которые стали лауреатами II и III степеней: образцовый самодеятельный театральный коллектив «Балаганчик» (Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный»), творческий коллектив «Краски радуги» (Батовский культурно-досуговый центр), театральный коллектив «Звонкие голоса» (Сиверская детская школа искусств

им. И.И. Шварца), театральный коллектив «Люди в чёрном» (Бегуницкая детская школа искусств), театральное творческое объединение «Театр-Открытые Сердца» (Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер»).