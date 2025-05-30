Выпускники сдают ЕГЭ

Согласно распределению, 128 выпускников Гатчинского округа писали работу в школе № 8, которая на период ЕГЭ стала пунктом проведения экзамена № 17. Сюда пришли 11-классники из трех школ Гатчины: гимназии им. Ушинского, лицея № 3 и школы № 1. Собственные выпускники «восьмерки» сдавали русский в другой школе, потому что держать экзамен в своей альма-матер не положено.

Старт экзаменационной процедуры по всей стране был назначен на десять утра. Одиннадцатиклассники заблаговременно явились в пункт проведения экзамена, практически с пустыми руками и при параде. Из разрешенного с собой – гелевые ручки с черной пастой, бутылка воды и шоколадка на случай перекусить. Вход и регистрация – по паспорту.

Система отлажена четко. Каждый представитель системы образования, участвующий в этом ответственном мероприятии, выполняет свои функции. Участники экзамена проходят через рамку металлодетектора, сразу за которой их отмечают в списках и называют номер аудитории, в которой будет проходить экзамен. Далее преподаватели встречают ребят на лестничной площадке, чтобы каждого проводить в назначенную аудиторию, где экзаменуемого ждет аудиторный организатор, сверяющий паспортные данные: надо удостовериться, что на ЕГЭ прибыл именно тот, кто сюда распределен.

В школе № 8 госэкзамен проходил в девяти кабинетах, оборудованных камерами видеонаблюдения, станциями печати и сканирования, ноутбуками (все кабинеты, не задействованные на экзамене, закрыты и опечатаны). В каждой аудитории – по 15 парт и стол для раскладки экзаменационных материалов. Выпускники рассаживаются за парты по одному, и в 9:50 по Москве начинается чтение первой части инструктажа. Ровно в 10:00 распечатывают и раздают в произвольном порядке бланки, после чего дочитывают инструкцию, ребята заполняют регистрационные поля – и начинается экзамен. Точное время старта зависит от того, как быстро одиннадцатиклассники заполнят бланки регистрации.

Экзамен по русскому языку длится три часа тридцать минут. На протяжении этого времени в аудитории обязательно находятся два организатора, может присутствовать общественный наблюдатель. В экзаменационном пункте № 17 на ЕГЭ по русскому было четверо наблюдателей, которые перемещались из кабинета в кабинет, следили за процессом по видеонаблюдению. Результаты экзамена будут известны к 17 июня.

Как рассказала руководитель пункта проведения экзамена № 17 Ольга Михайлова, ЕГЭ в школе № 8 проводится уже в течение полутора десятков лет, гатчинская «восьмерка» – одна из постоянных площадок проведения экзаменов наряду с другими школами округа: Гатчинскими № 1 и № 2, Сиверской школой № 3 и Коммунарской школой № 1.

В этом году в ППЭ № 17 – в школе № 8 – уже прошли экзамены по химии, истории, базовой и профильной математике, русскому языку, впереди – ЕГЭ по информатике и «президентский» день переэкзаменовки: 3 июля, с разрешения Владимира Путина, одиннадцатиклассники смогут, при желании, пересдать один из ЕГЭ. Ну, мало ли что…

Екатерина Дзюба