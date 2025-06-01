«Привет, лето» в Гатчине

На баскетбольной площадке около ФОК «Арена» прошел спортивно-развлекательный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его участников поздравили председатель Гатчинского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Пименов и начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского округа, полковник внутренней службы Илья Назаров. В преддверии летних каникул они напомнили детям правила, которые помогут им провести лето без происшествий.

Илья Назаров вручил автономные дымовые пожарные извещатели 44 семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Всего администрацией Гатчинского округа закуплено 3517 извещателей для семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации и многодетным семьям округа. Эти маленькие, но жизненно важные устройства способны вовремя обнаружить задымление и оповестить об опасности, давая драгоценное время на эвакуацию. Важно отметить, что Гатчинский округ стал первым и единственным в регионе, кто реализует такую инициативу.

После торжественной части началось настоящее веселье! Участники наслаждались шоу мыльных пузырей и проявляли свои таланты в различных играх.

Фото пресс-служба администрации Гатчинского округа и ОНДиПР Гатчинского округа